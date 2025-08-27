ભાવનગર : અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યાના બનાવ બાદ સમગ્ર ભારતમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા છે. આવો જ એક બનાવ ભાવનગરની ફાતિમા સ્કૂલમાં પણ થતા સહેજમાં રહી ગયો. એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થીને છરી બતાવી અને મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ગયો હતો.
આ પ્રકારની ઘટનાઓ મુદ્દે હિન્દુ સમાજ દ્વારા કલેક્ટર મારફતે રાષ્ટ્રપતિને પત્ર લખીને ત્રણ માંગો મૂકી દીધી છે. આ અંગે ભાવનગર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, રાજ્ય સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ અને હિન્દુ સમાજ શું કહી રહ્યું છે, ચાલો જાણીએ...
શાળામાં મેટલ ડિટેક્ટર લગાવાશે ?
ભાવનગરમાં હિન્દુ સમાજ દ્વારા એક રેલી યોજીને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. હિન્દુ સમાજના આગેવાન કમલેશભાઈ ચંદાણીએ જણાવ્યું કે, વિદ્યાર્થીની હત્યા થઈ તે બાદ મેં રાષ્ટ્રપતિને પત્ર લખ્યો અને કલેકટરના માધ્યમથી સરકાર સુધી પહોંચાડ્યો છે. અમારી ત્રણ માંગ છે, એક મહત્વની માંગ છે કે દરેક શાળામાં મેટલ ડિટેક્ટર લગાવવું જોઈએ. જેથી બાળકો બિનજરૂરી ચીજો અંદર ન લઈ જઈ શકે.
શાળામાં હિંસા કેવી રીતે રોકી શકાય ?
કમલેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, હિંસક ગેમ, એવા ચલચિત્ર કે પીચર કે જેનાથી બાળકોમાં ક્રૂરતા ઉભી થાય છે અને આવું કામ કરવાનું મન થાય છે, તેના ઉપર બેન્ડ લગાવવો જોઈએ. ત્રીજી માંગ કે જે તમામ સ્કૂલની અંદર ગેરવર્તણુક કરતા બે-પાંચ ટકા બાળકો ઉપર વિશેષ ધ્યાન શાળા અને DEO કચેરી દ્વારા આપવામાં આવે, કારણ કે બધા બાળકો ખરાબ હોતા નથી.
"માતા-પિતાએ પોતાના બાળકોની ઉપર અતિશય વિશ્વાસ મૂકવાને બદલે ઘરમાં સંસ્કારનું વાતાવરણ ઊભું કરવાની જરૂર છે. બાળકોના મિત્રો કોણ છે-તેનું સર્કલ કેવું છે, આ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. મોટાભાગે 60 ટકા ઘટના એવી છે જેમાં તેનું મિત્રવર્તુળ ખરાબ હોય છે.." - મનહર રાઠોડ
શિક્ષણાધિકારીએ મેટલ ડિટેક્ટર મુદ્દે શું કહ્યું?
ભાવનગર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢિયારે જણાવ્યું કે, ભાવનગરની ફાતિમા કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાં બનેલો બનાવ ગંભીર છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. ગેરવર્તણુક કરતા વિદ્યાર્થીઓ હોય તો નજર રાખવામાં આવે, વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અણબનાવ થાય તો સમાધાન થાય અને વાલીને બોલાવવામાં આવે. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ આવે તો બેગ ચકાસવામાં આવે. મેટલ ડિટેક્ટર નીતિવિષયક બાબત છે, એ મૂકવા કે નહીં તે સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરાશે.
"શૈક્ષણિક સંસ્થાએ જાગૃત બનવું પડશે. શિક્ષણની સાથે સંસ્કારની વાતો બાળકોને આપવી પડશે. બાળક ગુનો કરે તો તેનું પરિણામ તેને કેવું ભોગવવું પડે ? કારકિર્દીમાં કેવું નુકસાન થઈ શકે ? આ બધી બાબતો બાળકોને સમજાવવી પડશે." - મનહર રાઠોડ
રોજ બેગ તપાસવી કારગર છે ?
ગુજરાત રાજ્યના સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળના મહામંત્રી મનહરભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું કે, હિન્દુ સમાજ કે હિન્દુ સંગઠનની મેટલ ડિટેક્ટર મુકવાની માંગ વ્યાજબી છે. પરંતુ બધી સ્કૂલો એ ખર્ચ કરી શકે કે કેમ એ પણ એક પ્રશ્નાર્થ છે. સ્કૂલની અંદર મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હોય અને દરરોજ તેમના દફતર કે વાહન ચેક કરવા શાળા સંચાલન માટે શક્ય નથી. આથી મેટલ ડિટેક્ટર રાખી હાલ આ બનાવ ઘટાડી શકાય પણ તેનો આ કાયમી ઉકેલ નથી.
સાચો ઉકેલ શૈક્ષણિક સંસ્થા અને માતા-પિતાના હાથમાં...
મનહરભાઈ રાઠોડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, માત્ર શિક્ષણ સંસ્થાએ જ નહીં પણ એટલા જ જવાબદાર તેના માતા-પિતા છે. એક કે બે બાળકો હોય તેવા સંજોગમાં માતા-પિતા બધી સુવિધા પૂરી પાડે છે. ડૉ. અબ્દુલ કલામ એવું કહેતા કે, જો બાળક કોઈ વસ્તુ માંગે અને તુરંત તે વસ્તુ મળી જાય તો એ બાળક આ દુનિયાનું સૌથી કમનસીબ બાળક છે. બાળકને આપણે સુવિધા આપવાની છે. અને તેેનો જીવનમાં દુરઉપયોગ થાય અથવા તે આવતા દિવસોમાં સ્વચ્છંદીનું સાધન બની જાય.
