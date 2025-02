ETV Bharat / state

Feb 27, 2025

નવસારીઃ આંબાના પાકમાં ફૂલ આવવાની અને ફળ બેસવાની પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે અત્યંત મહત્વની છે. તાજેતરમાં કરાયેલા અભ્યાસથી જાણવા મળ્યું છે કે આંબાના પેનીકલમમાં હર્મોફ્રોડાઇટ ફૂલ સૌથી વધુ જોવા મળે છે, જેમાં નર અને માદા બંને ભાગો હોય છે. પરંતુ આ બંને ભાગ અલગ-અલગ સમયે સક્રિય થતા હોય છે, જેનાથી ફળ બેસવા માટે ક્રોસ પોલીનેશન જરૂરી બને છે. આંબા ઉપર મોર નીકળ્યા વાંઝિયા! જાણો ઝાડ પર કેરી માટે નર અને માદા ફ્લાવરિંગનું મહત્વ (Etv Bharat Gujarat) ખેડૂતો માટે આ પ્રક્રિયાની સમજ અત્યંત જરૂરી છે. ફૂલોની ઓળખ માટે ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે. નર ફૂલમાં ફક્ત એક તાતણું હોય છે, જ્યારે માદા ફૂલમાં ઓવરી સાથે બીજું તાતણું પણ જોવા મળે છે. આ અંગે જાણકારી ધરાવતી ખેતી પદ્ધતિથી કેરીનું ઉત્પાદન વધારી શકાય છે. જાણો ઝાડ પર કેરી માટે નર અને માદા ફ્લાવરિંગનું મહત્વ (Etv Bharat Gujarat)