પૂરપાટ ઝડપે આવતા ટ્રકે બાઇકને જોરદાર ટક્કર મારી હતી.

ઉમરા-વેલંજા રોડ પર ગમખ્વાર અકસ્માત: ટ્રકની ટક્કરથી ધો. 7ની વિદ્યાર્થિનીનું કરૂણ મોત, લોકોનો ચક્કાજામ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 8:28 PM IST

સુરત: સુરત શહેરમાંથી એક દુઃખદ માર્ગ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. આજે, 8 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ઉમરા-વેલંજા રોડ પર એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, પૂરપાટ ઝડપે આવતા ટ્રકે બાઇકને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ અકસ્માતમાં બાઇક પર સવાર ધોરણ 7ની એક વિદ્યાર્થિની ટ્રકના પાછળના ટાયર નીચે કચડાઈ જવાથી ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ પામી હતી. બાઇક પર સવાર અન્ય બે વ્યક્તિઓ ઘાયલ થયા હતા, જેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે મૃતક કિશોરી અને ઘાયલોની ઓળખ માટે તપાસ શરૂ કરી છે.

લોકોમાં રોષ: મૃતદેહ રસ્તા પર રાખી ચક્કાજામ

આ કરૂણ ઘટના બાદ સ્થાનિક લોકોમાં વહીવટી તંત્ર સામે ભારે રોષ ફેલાયો છે. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રોડ પર ચક્કાજામ કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. સ્થાનિકોનો આરોપ છે કે આ રોડ પર દરરોજ એકથી બે અકસ્માતો થાય છે, છતાં વહીવટી તંત્ર ટ્રાફિક નિયમન કે સુરક્ષા માટે કોઈ નક્કર પગલાં લેતું નથી. લોકોએ મૃતક વિદ્યાર્થિનીના મૃતદેહને રસ્તા પર મૂકી ન્યાયની માગ સાથે છેલ્લા અઢી કલાકથી રોડ બ્લોક કર્યો છે.

પોલીસની કાર્યવાહીઘટનાની જાણ થતાં ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સહિતનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે મૃતકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને ગુસ્સે ભરાયેલા લોકોને સમજાવી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો કર્યા છે. જોકે, લોકોના ઉગ્ર વિરોધને કારણે છેલ્લા અઢી કલાકથી પરિસ્થિતિ તંગ બની છે. પોલીસ હજુ ચક્કાજામ હટાવવામાં સફળ થઈ નથી અને સ્થિતિને શાંત કરવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે.

