સુરેન્દ્રનગરમાં પાટડી નેશનલ હાઈવે પર ભયાનક અકસ્માત: એક જ પરિવારની ચાર મહિલાઓનું મોત

ડમ્પર અને અલ્ટોઝ કાર વચ્ચે સામસામે અથડામણ થતાં એક જ પરિવારની ચાર મહિલાઓનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 9:09 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાટડી નેશનલ હાઈવે પર જેજરી અને ખેરવા ગામ વચ્ચે મંગળવારે બપોરે ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. માહિતી મુજબ, ડમ્પર અને અલ્ટોઝ કાર વચ્ચે સામસામે અથડામણ થતાં એક જ પરિવારની ચાર મહિલાઓનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે કાર ચાલક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો.

મળેલી વિગતો અનુસાર, મૃતકો ડેરવાળા ગામના વતની અને હાલ અમદાવાદમાં રહેતા ઝાલા પરિવારના સભ્યો હતા. આ પરિવાર ધામા શક્તિ મંદિરે દર્શન કરીને ડેરવાળા ગામે પરત ફરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, જેજરી અને ખેરવા ગામ વચ્ચે ડમ્પર અને અલ્ટોઝ કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થઈ ગયો હતો.

અકસ્માતમાં ધર્મિષ્ઠાબા દિગ્વિજયસિંહ ઝાલા, જયશ્રીબા રામદેવસિંહ ઝાલા (રહે. ડેરવાળા), તેમજ ભાવનગરના તળાજા તાલુકાના ધર્મિષ્ઠાબા કિશોરસિંહ ગોહિલ અને પ્રફુલાબા ગજુભા ગોહિલ સહિત ચાર મહિલાઓનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. કાર ચલાવતા દિગ્વિજયસિંહ ઝાલા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા, જેમને તાત્કાલિક 108 ઈમરજન્સી સેવા મારફતે સુરેન્દ્રનગરની સી. યુ. શાહ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ઘટના બાદ પોલીસ અને ટ્રાફિક વિભાગના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે લખતર હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, અકસ્માત બાદ ડમ્પર ચાલક ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના મોતથી ડેરવાળા ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

