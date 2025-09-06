ETV Bharat / state

રાજકોટ-ભાવનગર હાઇવે પર ગમખ્વાર અકસ્માત: RK યુનિવર્સિટીના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓનું મોત

જંગવડ ગામ નજીક 5 સપ્ટેમ્બર, 2025ની મોડી રાત્રે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં રાજકોટની RK યુનિવર્સિટીના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના મોત નીપજ્યાં.

રાજકોટ: રાજકોટ-ભાવનગર હાઇવે પર જસદણ તાલુકાના જંગવડ ગામ નજીક 5 સપ્ટેમ્બર, 2025ની મોડી રાત્રે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં રાજકોટની RK યુનિવર્સિટીના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના મોત નીપજ્યાં. આ અકસ્માતમાં ઇનોવા કાર પલટી જતાં આંધ્રપ્રદેશના નરેશ કોડાવતી (19), મોથી હર્ષા (17) અને આફરીદ સૈયદ (17) નામના વિદ્યાર્થીઓનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું.

આ ઘટનામાં 12 વિદ્યાર્થીઓ રાજકોટની રોયલ ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ પાસેથી ભાડે લીધેલી ઇનોવા કારમાં દીવ ફરવા જઈ રહ્યા હતા. જંગવડ ગામ પાસેના વળાંકમાં ડ્રાઇવરે સ્ટિયરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવતાં કાર પલટી ખાઈ ગઈ. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે કારના ફુરચેફુરચા થઈ ગયા, અને ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓ તથા મૃતદેહોને બહાર કાઢવા JCBની મદદ લેવી પડી.

આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર આર. એસ. સાકરિયાએ જણાવ્યું કે, ત્રણેય મૃતક વિદ્યાર્થીઓ આંધ્રપ્રદેશના રહેવાસી હતા અને RK યુનિવર્સિટીમાં B.Techનો અભ્યાસ કરતા હતા. અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત અન્ય વિદ્યાર્થીઓમાંથી બેની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે, જ્યારે અન્યને સામાન્ય ઇજાઓને કારણે પ્રાથમિક સારવાર બાદ હોસ્ટેલમાં પરત મોકલવામાં આવ્યા છે.

મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે, અને તેમના વાલીઓ તથા યુનિવર્સિટીને આ ઘટના અંગે જાણ કરવામાં આવી છે. રાજકોટ SP વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે, રાજકોટ આર.કે યુનિવર્સીટીમાં કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંગમાં અભ્યાસ કરતાં અને હોસ્ટેલમાં રહેતાં કુલ 12 વિધાર્થીઓએ ફરવા જવાની મંજુરી મેળવી રાજકોટના રોયલ ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સમાંથી સેલ્ફ ડ્રાઇવીંગમાં ઇનોવા કાર બુક કરાવી હતી. આ ઇનોવા કાર લઈ વિદ્યાર્થીઓ જૂનાગઢ, સોમનાથ, દિવ, દ્વારકા ખાતે ફરવા જતાં હતાં. આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં જંગવડ ગામની ગોળાઇ પાસે અકસ્માતે આ ઇનોવા કાર પલ્ટી જતાં આ અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓને આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ તથા સ્થાનિક લોકોની મદદથી સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા, જે પૈકી ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના મોત થઈ ગયા છે અને બે વિદ્યાર્થીઓની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલું છે. સાથે જ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચતા તેઓને પ્રાથમિક સારવાર આપી હોસ્ટેલ ખાતે પરત મોકલ્યા છે. આ બાબતે આટકોટ પોલીસે તાત્કાલિક જે-તે સમયે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તમામ વ્યવસ્થાઓ કરી બનાવ બાબતે ફરિયાદ તથા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે તેમજ F.S.L. તેમજ R.T.O વિભાગને સાથે રાખી ઉંડાણપુર્વક આગળની પોલીસ તપાસ ચાલુ છે.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ જ સ્થળે પાંચ વર્ષ પહેલાં પણ એક ગંભીર અકસ્માત થયો હતો, જેમાં પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાએ વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફેલાવ્યું છે.

