સુરત: નેશનલ હાઈવે 48 પર કામરેજ નજીક વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. કામરેજ મામલતદાર કચેરીની સામે કામરેજ બ્રિજ પાસે મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતા માર્ગ પર બંધ પડેલા ટ્રેલર પાછળ એક આઈશર ટ્રક ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે કંડક્ટરને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ટ્રેલર કામરેજ બ્રિજ પાસે રોડ પર બંધ પડ્યું હતું. તે દરમિયાન, પાછળથી પૂરઝડપે આવી રહેલી આઈશર ટ્રક ટ્રેલર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. આ ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે ટ્રકની કેબિનનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં ટેમ્પો ચાલક ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
જોકે, અકસ્માત બાદ આઈશર ચાલકનો મૃતદેહ કેબિનમાં ફસાઈ ગયો હતો તેને બહાર કાઢવા માટે અભિરક્ષક ટીમની મદદ લેવી પડી હતી, જેમણે કટર મશીનનો ઉપયોગ કરીને વાહનનું પતરું કાપી મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો.ત્યાર બાદ મૃતકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે કામરેજ સીએચસી ખાતે મોકલવામાં આવ્યો છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ કામરેજ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે અકસ્માત અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ અકસ્માતે ફરી એકવાર નેશનલ હાઈવે 48 પર વાહનોની સલામતી અને બંધ પડેલા વાહનોને કારણે થતા જોખમો અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. આ હાઈવે પર વારંવાર થતા આવા અકસ્માતો ચિંતાનો વિષય બન્યા છે.
નેશનલ હાઈવે 48 પર અકસ્માતોનો સિલસિલો
નેશનલ હાઈવે 48, જે મુંબઈ અને અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોને જોડે છે, તે સતત વાહનોથી ધમધમતો રહે છે. આ હાઈવે પર વારંવાર થતા અકસ્માતો ઘણા લોકો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. હાઈવે પર વાહનોની વધુ અવરજવર, ગતિ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન, અને બેદરકારીથી પાર્ક કરેલા વાહનો આ અકસ્માતોના મુખ્ય કારણો છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર હાઈવે પર સલામતીના નિયમોનું કડક પાલન કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.