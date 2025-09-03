મહેસાણા : ગુજરાતના ખૂણે-ખૂણેથી મા અંબાના દર્શને જઈ રહેલા પદયાત્રીઓનો પ્રવાહ મહેસાણાના માર્ગો પર વહી રહ્યો છે. ભાદરવી પૂનમના મેળામાં જોડાવા માટે પગપાળા જઈ રહેલા આ યાત્રાળુઓનો ઉત્સાહ આકાશને આંબી રહ્યો છે. મહેસાણા, ખેરાલુ અને સતલાસણાના હાઈવે પર રાત્રિના સમયે પણ હજારોની સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ જોવા મળી રહ્યા છે. સમગ્ર વાતાવરણ 'જય અંબે'ના નારાઓથી ગુંજી રહ્યું છે.
ઠેર-ઠેર સ્વયંભૂ ઊભા થયેલા સેવા કેમ્પોમાં યાત્રાળુઓ માટે આરામ, ભોજન, પાણી અને તબીબી સેવાઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. થાકેલા યાત્રાળુઓ અહીં થોડી વાર આરામ કરે છે, ભૂખ લાગે તો ભોજન લે છે અને આગળ વધે છે. કેટલાક કેમ્પોમાં તો ગરબાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં યાત્રાળુઓ થાક ભૂલીને ગરબે ઘૂમે છે.
ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અણધારી મુલાકાત : પદયાત્રીઓની આ સેવા અને ભક્તિભાવને બિરદાવવા માટે, ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મોડી રાત્રે ખેરાલુ અને સતલાસણા રોડ પરના વિવિધ સેવા કેમ્પોની અચાનક મુલાકાત લીધી. સામાન્ય રીતે સવારના સમયે રાજકીય નેતાઓની મુલાકાત થતી હોય છે, ત્યારે મોડી રાત્રે અચાનક હર્ષ સંઘવીનું આગમન સૌ માટે આશ્ચર્યજનક હતું. મંત્રીશ્રીએ જાતે દરેક કેમ્પમાં જઈને વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેમણે સ્વયંસેવકો અને સેવા આપતી સંસ્થાઓ સાથે વાતચીત કરી અને તેમના આ પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી.
આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે પદયાત્રીઓ સાથે પણ સંવાદ કર્યો. મંત્રીશ્રીએ કેટલાક યાત્રાળુઓને મળીને તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો અને તેમને કોઈ મુશ્કેલી તો નથી ને તે પૂછપરછ કરી.
અંબાજીની અલૌકિક યાત્રા તેમજ અતુલ્ય સેવા 🙏🏻
ભાદરવી પૂનમના અવસરે ભક્તો પદયાત્રા કરી માના ખોળે પહોંચે છે. આ યાત્રિકો માટે વિવિધ સેવા કેમ્પનું આયોજન થાય છે, જેમાં શ્રદ્ધાળુઓની સેવા કરી પુણ્યનું પાથેય પ્રાપ્ત કરાય છે.
અંબાજીના રસ્તે જતા પી. એન. માળી ફાઉન્ડેશન, જલિયાણ સેવા કેમ્પ,… pic.twitter.com/BRLyVhzCo1
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે, 'ગુજરાતની આ જ સંસ્કૃતિ છે. અહીંના લોકો એકબીજાની મદદ કરવા હંમેશા તત્પર હોય છે. રાત્રિના સમયે પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ અને તેમની સેવામાં લાગેલા લોકોનો ઉત્સાહ જોઈને આનંદ થાય છે.'
મુલાકાત બાદ પદયાત્રીઓ અને સેવા કેમ્પોના સંચાલકોમાં પણ એક નવો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. આ ઘટનાએ સાબિત કર્યું કે, મા અંબાની ભક્તિ માત્ર મંદિરમાં જ નહીં, પરંતુ રસ્તાઓ પર અને લોકોના હૃદયમાં પણ જીવંત છે. મહેસાણાના આ માર્ગો પર રાત્રિના અંધારામાં પણ ભક્તિની એક અનોખી રોશની ફેલાયેલી જોવા મળી રહી છે, જે મા અંબાના ધામ સુધી પહોંચતા દરેક યાત્રિકને શક્તિ અને શાંતિ પ્રદાન કરી રહી છે.
