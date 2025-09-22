ETV Bharat / state

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી બે દિવસ ગુજરાતમાં, અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરતમાં કાર્યક્રમોમાં આપશે હાજરી

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી આ બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદમાં આયોજીત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.

અમિત શાહ બે દિવસ ગુજરાતમાં
અમિત શાહ બે દિવસ ગુજરાતમાં (X/@ BJP Gujarat)
Published : September 22, 2025 at 10:59 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 11:37 AM IST

ગાંધીનગર: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આજથી બે દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે છે. આજે સોમવારે તેઓ 7 કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી રહ્યાં છે, અમિત શાહના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ બે દિવસ પ્રવાસ દરમિયાન અમિત શાહ સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદમાં આયોજીત કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. અમિત શાહના આગમન ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમનું સ્વાગત કર્યુ હતું.

કાર્યક્રમ 1

સુરતથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી. આ પહેલા તેઓ કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી અને સાંસદ સી.આર.પાટીલના નિવાસે પહોંચ્યા હતાં. ત્યાર બાદ તેઓ સુરતના વરાછામાં તેઓ ઈસ્કોન મંદિરના ભૂમિપૂજન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.

કાર્યક્રમ 2

બપોરે 2.15 કલાકે તેઓ રાજકોટના કસ્તુરબા રોડ સ્થિત વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા જિલ્લા બેંક ભવનમાં RDC બેંકના પૂર્વ ચેરમેન વલ્લભભાઈ પટેલ અને વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની પ્રતિાનું અનાવરણ કરશે.

કાર્યક્રમ 3

રાજકોટના રેસકોર્ષ ગ્રાઉન્ડમાં બપોરે 02.30 કલાકે આયોજીત ડિસ્ટ્રિક્ટ કો.ઓ.બેંક લી. સહિત જિલ્લા કક્ષાની 7 સહકારી સંસ્થાઓની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ઉપસ્થિત રહેશે.

કાર્યક્રમ 4

રાજકોટના MG રોડ સ્થિત ફુલછાબ ચોક સ્થિત ફૂલછાબ જન્મભૂમિ અખબારની 105મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીના ભાગરૂપે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.

કાર્યક્રમ 05

અમદાવાદમાં સેટેલાઈટ ખાતે રાત્રે 10.30 કલાકે ક્લાઉડ 9 સોસાયટી ખાતે ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપશે.

કાર્યક્રમ 06

અમદાવાદના એસ.જી.હાઈવે પર આવેલા વ્રજધામ એપાર્ટમેન્ટમાં આયોજીત નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવ (સરખેજ વોર્ડ)માં રાત્રે 11 કલાકે ઉપસ્થિતિ નોંધાવશે.

કાર્યક્રમ 7

અમદાવાદના શેલા રોડ, સરખેજ-ઓકાફ સ્થિત ઓર્ચિડ લેગસી ખાતે નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવ (સરખેજ વોર્ડ)માં આયોજીક નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપશે.

