કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી બે દિવસ ગુજરાતમાં, અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરતમાં કાર્યક્રમોમાં આપશે હાજરી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી આ બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદમાં આયોજીત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.
Published : September 22, 2025 at 10:59 AM IST|
Updated : September 22, 2025 at 11:37 AM IST
ગાંધીનગર: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આજથી બે દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે છે. આજે સોમવારે તેઓ 7 કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી રહ્યાં છે, અમિત શાહના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ બે દિવસ પ્રવાસ દરમિયાન અમિત શાહ સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદમાં આયોજીત કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. અમિત શાહના આગમન ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમનું સ્વાગત કર્યુ હતું.
Warmly welcomed Hon’ble Home & Cooperation Minister Shri @AmitShah ji in Surat today. pic.twitter.com/NOf5ySEIkO— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) September 21, 2025
કાર્યક્રમ 1
સુરતથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી. આ પહેલા તેઓ કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી અને સાંસદ સી.આર.પાટીલના નિવાસે પહોંચ્યા હતાં. ત્યાર બાદ તેઓ સુરતના વરાછામાં તેઓ ઈસ્કોન મંદિરના ભૂમિપૂજન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.
આજે માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી @AmitShah સાહેબે સુરત ખાતેનાં નિવાસસ્થાને શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી, ખૂબ ધન્યતાની લાગણી અનુભવી. pic.twitter.com/QerLc7AZsx— C R Paatil (@CRPaatil) September 21, 2025
કાર્યક્રમ 2
બપોરે 2.15 કલાકે તેઓ રાજકોટના કસ્તુરબા રોડ સ્થિત વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા જિલ્લા બેંક ભવનમાં RDC બેંકના પૂર્વ ચેરમેન વલ્લભભાઈ પટેલ અને વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની પ્રતિાનું અનાવરણ કરશે.
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah के कल गुजरात में विभिन्न कार्यक्रम।— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) September 21, 2025
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહના ગુજરાત ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમો। pic.twitter.com/vPlfwvpT8S
કાર્યક્રમ 3
રાજકોટના રેસકોર્ષ ગ્રાઉન્ડમાં બપોરે 02.30 કલાકે આયોજીત ડિસ્ટ્રિક્ટ કો.ઓ.બેંક લી. સહિત જિલ્લા કક્ષાની 7 સહકારી સંસ્થાઓની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ઉપસ્થિત રહેશે.
કાર્યક્રમ 4
રાજકોટના MG રોડ સ્થિત ફુલછાબ ચોક સ્થિત ફૂલછાબ જન્મભૂમિ અખબારની 105મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીના ભાગરૂપે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.
કાર્યક્રમ 05
અમદાવાદમાં સેટેલાઈટ ખાતે રાત્રે 10.30 કલાકે ક્લાઉડ 9 સોસાયટી ખાતે ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપશે.
કાર્યક્રમ 06
અમદાવાદના એસ.જી.હાઈવે પર આવેલા વ્રજધામ એપાર્ટમેન્ટમાં આયોજીત નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવ (સરખેજ વોર્ડ)માં રાત્રે 11 કલાકે ઉપસ્થિતિ નોંધાવશે.
કાર્યક્રમ 7
અમદાવાદના શેલા રોડ, સરખેજ-ઓકાફ સ્થિત ઓર્ચિડ લેગસી ખાતે નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવ (સરખેજ વોર્ડ)માં આયોજીક નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવમાં હાજરી આપશે.