સુરેન્દ્રનગર: ભરત ગૂંથણ શબ્દથી લોકો પરિચિત હોય છે. આ ભરત ગૂંથણમાં પણ ટાંગલિયા એક પ્રકાર છે, તે બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે. સુરેન્દ્રનગરમાં વણાટકામનો વ્યવસાય બહુ મોટો છે, ત્યારે આ વણાટકામમાં સુરેન્દ્રનગરના ડાંગસિયા પરિવાર ટાંગલિયા કળાને જીવંત રાખવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. 700 વર્ષ જૂની આ કળાને ડાંગસિયા પરિવાર સાચવી રહ્યું છે જેમાં મહત્વની બાબત એ છે કે, આ કળા માટેનું કામ ફક્ત આ પરિવાર જ કરે છે.
700 વર્ષ જૂની કળા 'ટાંગલિયા':
ડાંગસિયા પરિવારના 150 જેટલા પરિવારજનો આ કળાના કામ સાથે જોડાયેલા છે. વઢવાણના દેદાદરા ગામમાં રહેતા બળદેવભાઈ રાઠોડ અને તેના પરિવાર છેલ્લા ચાર-પાંચ પેઢીથી આ કળા સાથે જોડાયેલા છે અને તે આ કળા ઉપર કાર્ય કરે છે અને પોતે આવક મેળવે છે.
બળદેવભાઈ અને તેમનો પરિવાર પેઢી દર પેઢીથી આ ટાંગલિયા કળાનું કામ કરે છે. ઉપરાંત તેઓ કંઈક નવીન વસ્તુ તૈયાર કરવા પ્રયત્નશીલ પણ છે. તાજેતરમાં હોલીવુડ અભિનેતા બ્રાડ પીટની ફિલ્મ F1માં, અભિનેતાએ એક યુનિક શર્ટ પહેરેલ છે જે શર્ટ ટાંગલિયા આર્ટનો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, શર્ટ બનાવનાર અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકા દેડાદરાના યુવાન કારીગર છે.
હોલીવુડ અભિનેતા બ્રાડ પીટે ટાંગલિયા આર્ટની જે શર્ટ પહેરેલ છે તે બળદેવભાઈ મોહનભાઈ રાઠોડ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે. બળદેવભાઈ ટાંગલીયા આર્ટ દ્વારા વિવિધ બનાવેલ વસ્તુઓ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં તેમજ અન્ય જિલ્લાઓની વિવિધ સંસ્થાઓને વેચાણ કરતા હોય છે તેમજ સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવતા ઓર્ડર ઉપર કામ કરતા હોય છે.
શર્ટ બનાવનારને ખબર પણ નહોતી કે.....
બળદેવભાઈ છેલ્લા પાંચ-સાત વર્ષથી ઇલેવન ઇલેવન નામની દિલ્હીની સંસ્થા સાથે વેચાણ કરે છે અને આપે તે ઓર્ડર પર કામ છે. તેવી રીતે એક ઓર્ડર પ્રમાણે તેમણે આ શર્ટ બનાવ્યો હતો. મહત્વની વાત એ છે કે, બનાવનારને ખબર પણ નહોતી કે તેણે બનાવેલ શર્ટ હોલીવુડના અભિનેતા પહેરશે. આ યુવાન કારીગરને આ શર્ટ બનાવવામાં 15 દિવસ જેટલો સમય થયો હતો. ઉપરાંત આ શર્ટના કાર્યને પૂર્ણ કરવામાં અન્ય છ જેટલા કારીગરોએ કામ કર્યું છે.
શર્ટ બનાવનાર યુવાન કારીગર બળદેવભાઈ જણાવે છે કે, 'આ શર્ટ અભિનેતાએ પહેર્યા બાદ અમારી વસ્તુની માંગ પણ વધી છે.'
હાલ બળદેવભાઈ પોતે વિવિધ વસ્તુઓ ટાંગલીયામાં બનાવે છે અને પોતાની દીકરીને પણ હાલ ટાંગલિયા શીખવી રહ્યા છે અને આ કળાને આગળ લઈ જવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છે.
પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત:
તમને જણાવી દઈએ કે, તાજેતરમાં આ કળાને સાચવવા તેમજ આગળ લાવવા માટે સરકાર દ્વારા આ વિસ્તારના રહીશ લવજીભાઈ પરમાર જેમણે આ ટાંગલિયા કળા જે 700 વર્ષ જુની છે તેને આગળ લાવવા માટે જે પ્રયાસ કર્યા છે તે માટે તેમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે.
ફેશનની મદદથી કળાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ:
તમને જણાવી દઈએ કે, પહેલા આ ટાંગલિયા કળા ઉનના કાપડ ઉપર કરવામાં આવતી અને તે કાપડના કપડા માલધારી સમાજના બહેનો પહેરતા હતા. હવે તે બહુ ઓછું થતું જાય છે. પહેલા ઉનમાંથી બનેલા કાપડ પર કામ કરતા હતા ત્યારે ધાબળા, ટાંગલિયા, ઘૂસલા જેવી વસ્તુ બનાવતા હતા. ત્યાર પછી ગાંધીનગરની નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેન્ડીક્રાફટ ફેશન ડિઝાઈનની મદદથી આ કળાને જીવંત રાખવા માટે એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, જેમાં આ કળા હવે કોટન, તેમજ સિલ્કની સાડી ઉપર પણ કરવામાં આવે છે. સાથે કોટનના કાપડની અંદર સાલ, મફલર, કુર્તી, દુપટ્ટા, ઝભ્ભો બનાવવામાં આવે છે. જેની હાલમાં યંગ જનરેશનમાં વધુ પસંદ થઈ રહી છે જેથી તેની માંગ વધી રહી છે.
