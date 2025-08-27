અમદાવાદ : વડાપ્રધાનની રેલીમાં સોમવારે સાંજે હિટ-એન્ડ-રન અકસ્માતમાં સુરક્ષા ફરજ પર રહેલી 2 મહિલાઓનું મૃત્યુ થયું હતું. જેની અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અકસ્માત સર્જનાર ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ઓળખ રૂપમસિંહ તરીકે થઈ છે. આ આરોપીને દહેગામ ગાંધીનગરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપી મૂળ ઉત્તરપ્રદેશનો રહેવાસી છે, પરંતુ હાલમાં અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં રહેતો હતો.
હિટ-એન્ડ-રનની ધટના : સોમવારે સાંજે એક ટ્રક 2 મહિલાઓનાં સ્કૂટર પર ફરી વળ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં 2 પોલીસ મહિલાઓનું મૃત્યુ થયું હતું. તેઓની ડ્યૂટી PMની સભામાં બંદોબસ્તમાં ફાળવવામાં આવી હતી. અકસ્માત બાદ તેમને તાત્કાલિક પોલીસ પેટ્રોલિંગ વાહન દ્વારા સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં તેમને ડૉક્ટર દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.આ બંને મહિલાઓ વડાપ્રધાનના રોડ શો અને ખોડલધામ મેદાનમાં યોજાયેલી સભા માટે ગોઠવાયેલી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો ભાગ હતા. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે તેઓ ફરજ પરથી પરત ફરી રહ્યા હતા.
અકસ્માતમાં 2 સુરક્ષાકર્મીનું મૃત્યુ : અકસ્માતનો ભોગ બનેલા 2 મહિલાઓમાંથી એક, વિરલબેન રબારી જે લોકરક્ષક દળના કોન્સ્ટેબલ હતા, અને ગાંધીનગરના CID ક્રાઈમ સાયબર સેલમાં ડેપ્યુટેશન પર ફરજ બજાવતા હતા. બીજી મહિલાનું નામ હિરલબેન રાજગોર હતું, જેઓ 108 ઇમરજન્સી સેવામાં કામ કરતા હતા. તેઓ SP રિંગ રોડ પર એક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક ટ્રકે તેમને ટક્કર મારી, જેના કારણે બંનેના માથા અને શરીરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થવાથી તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. અકસ્માત બાદ ટ્રકનો ચાલક ટ્રક લઈને ભાગી ગયો હતો.
ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ : આ કેસમાં તપાસ હાથ ધરતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અકસ્માત સર્જનાર ટ્રક ડ્રાઈવર રૂપમ સિંઘની દહેગામ ખાતેથી ધરપકડ કરી છે. આરોપી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો છે, હાલ તે ઓઢવ ખાતે રહેતો હતો. અકસ્માત બાદ ટ્રક ડ્રાઈવર ઘટનાસ્થળેથી નાસી ગયો હતો.જેના પગલે અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મંગળવારે સવારે રૂપમ સિંહને અકસ્માતમાં સામેલ ટ્રક સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો, અને તેને વધુ તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે ‘જી’ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે.
