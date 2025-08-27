ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં હિટ-એન્ડ-રનની ઘટના : PMની સુરક્ષામાં ફરજ બજાવતી 2 મહિલાનું મૃત્યુ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી - HIT AND RUN INCIDENT AHMEDABAD

અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અકસ્માત સર્જનાર ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ઓળખ રૂપમસિંહ તરીકે થઈ છે.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ : વડાપ્રધાનની રેલીમાં સોમવારે સાંજે હિટ-એન્ડ-રન અકસ્માતમાં સુરક્ષા ફરજ પર રહેલી 2 મહિલાઓનું મૃત્યુ થયું હતું. જેની અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અકસ્માત સર્જનાર ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ઓળખ રૂપમસિંહ તરીકે થઈ છે. આ આરોપીને દહેગામ ગાંધીનગરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપી મૂળ ઉત્તરપ્રદેશનો રહેવાસી છે, પરંતુ હાલમાં અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં રહેતો હતો.

હિટ-એન્ડ-રનની ધટના : સોમવારે સાંજે એક ટ્રક 2 મહિલાઓનાં સ્કૂટર પર ફરી વળ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં 2 પોલીસ મહિલાઓનું મૃત્યુ થયું હતું. તેઓની ડ્યૂટી PMની સભામાં બંદોબસ્તમાં ફાળવવામાં આવી હતી. અકસ્માત બાદ તેમને તાત્કાલિક પોલીસ પેટ્રોલિંગ વાહન દ્વારા સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં તેમને ડૉક્ટર દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.આ બંને મહિલાઓ વડાપ્રધાનના રોડ શો અને ખોડલધામ મેદાનમાં યોજાયેલી સભા માટે ગોઠવાયેલી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો ભાગ હતા. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે તેઓ ફરજ પરથી પરત ફરી રહ્યા હતા.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

અકસ્માતમાં 2 સુરક્ષાકર્મીનું મૃત્યુ : અકસ્માતનો ભોગ બનેલા 2 મહિલાઓમાંથી એક, વિરલબેન રબારી જે લોકરક્ષક દળના કોન્સ્ટેબલ હતા, અને ગાંધીનગરના CID ક્રાઈમ સાયબર સેલમાં ડેપ્યુટેશન પર ફરજ બજાવતા હતા. બીજી મહિલાનું નામ હિરલબેન રાજગોર હતું, જેઓ 108 ઇમરજન્સી સેવામાં કામ કરતા હતા. તેઓ SP રિંગ રોડ પર એક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક ટ્રકે તેમને ટક્કર મારી, જેના કારણે બંનેના માથા અને શરીરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થવાથી તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. અકસ્માત બાદ ટ્રકનો ચાલક ટ્રક લઈને ભાગી ગયો હતો.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ : આ કેસમાં તપાસ હાથ ધરતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અકસ્માત સર્જનાર ટ્રક ડ્રાઈવર રૂપમ સિંઘની દહેગામ ખાતેથી ધરપકડ કરી છે. આરોપી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો છે, હાલ તે ઓઢવ ખાતે રહેતો હતો. અકસ્માત બાદ ટ્રક ડ્રાઈવર ઘટનાસ્થળેથી નાસી ગયો હતો.જેના પગલે અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મંગળવારે સવારે રૂપમ સિંહને અકસ્માતમાં સામેલ ટ્રક સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો, અને તેને વધુ તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે ‘જી’ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો :

  1. સુરતમાં એક સાથે બે હિટ એન્ડ રન કેસ : બે લોકોએ ઘટનાસ્થળે જ દમ તોડ્યો
  2. દાહોદમાં હિટ એન્ડ રન : MP પાસિંગની કારની ટક્કરે બાઈક ફંગોળાયું, બાઈકચાલકનું મોત

અમદાવાદ : વડાપ્રધાનની રેલીમાં સોમવારે સાંજે હિટ-એન્ડ-રન અકસ્માતમાં સુરક્ષા ફરજ પર રહેલી 2 મહિલાઓનું મૃત્યુ થયું હતું. જેની અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અકસ્માત સર્જનાર ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ઓળખ રૂપમસિંહ તરીકે થઈ છે. આ આરોપીને દહેગામ ગાંધીનગરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપી મૂળ ઉત્તરપ્રદેશનો રહેવાસી છે, પરંતુ હાલમાં અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં રહેતો હતો.

હિટ-એન્ડ-રનની ધટના : સોમવારે સાંજે એક ટ્રક 2 મહિલાઓનાં સ્કૂટર પર ફરી વળ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં 2 પોલીસ મહિલાઓનું મૃત્યુ થયું હતું. તેઓની ડ્યૂટી PMની સભામાં બંદોબસ્તમાં ફાળવવામાં આવી હતી. અકસ્માત બાદ તેમને તાત્કાલિક પોલીસ પેટ્રોલિંગ વાહન દ્વારા સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં તેમને ડૉક્ટર દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.આ બંને મહિલાઓ વડાપ્રધાનના રોડ શો અને ખોડલધામ મેદાનમાં યોજાયેલી સભા માટે ગોઠવાયેલી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો ભાગ હતા. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે તેઓ ફરજ પરથી પરત ફરી રહ્યા હતા.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

અકસ્માતમાં 2 સુરક્ષાકર્મીનું મૃત્યુ : અકસ્માતનો ભોગ બનેલા 2 મહિલાઓમાંથી એક, વિરલબેન રબારી જે લોકરક્ષક દળના કોન્સ્ટેબલ હતા, અને ગાંધીનગરના CID ક્રાઈમ સાયબર સેલમાં ડેપ્યુટેશન પર ફરજ બજાવતા હતા. બીજી મહિલાનું નામ હિરલબેન રાજગોર હતું, જેઓ 108 ઇમરજન્સી સેવામાં કામ કરતા હતા. તેઓ SP રિંગ રોડ પર એક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક ટ્રકે તેમને ટક્કર મારી, જેના કારણે બંનેના માથા અને શરીરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થવાથી તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. અકસ્માત બાદ ટ્રકનો ચાલક ટ્રક લઈને ભાગી ગયો હતો.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ : આ કેસમાં તપાસ હાથ ધરતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અકસ્માત સર્જનાર ટ્રક ડ્રાઈવર રૂપમ સિંઘની દહેગામ ખાતેથી ધરપકડ કરી છે. આરોપી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો છે, હાલ તે ઓઢવ ખાતે રહેતો હતો. અકસ્માત બાદ ટ્રક ડ્રાઈવર ઘટનાસ્થળેથી નાસી ગયો હતો.જેના પગલે અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મંગળવારે સવારે રૂપમ સિંહને અકસ્માતમાં સામેલ ટ્રક સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો, અને તેને વધુ તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે ‘જી’ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો :

  1. સુરતમાં એક સાથે બે હિટ એન્ડ રન કેસ : બે લોકોએ ઘટનાસ્થળે જ દમ તોડ્યો
  2. દાહોદમાં હિટ એન્ડ રન : MP પાસિંગની કારની ટક્કરે બાઈક ફંગોળાયું, બાઈકચાલકનું મોત

For All Latest Updates

TAGGED:

HIT AND RUN INCIDENT AHMEDABADPM SECURITYAHMEDABAD CRIME BRANCHAHMEDABAD NEWSHIT AND RUN INCIDENT AHMEDABAD

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.