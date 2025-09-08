નવસારીમાં બે યુવાનોના મોતનું કારણ બનેલો ડમ્પર ચાલક ફરાર, પોલીસ લાગી તપાસ
નવસારીમાં એક ડમ્પર ચાલકે બાઈક સવાર બે યુવકને અડફેટે લેતા બંને યુવકોના મૃત્યું નીપજ્યાં છે, અકસ્માત સર્જી ડમ્પર ચાલક ફરાર થઈ ગયો
Published : September 8, 2025 at 9:10 AM IST
નવસારી: નવસારીના મરોલી ચાર રસ્તા ઉપર એક ડમ્પર ચાલકે બાઈક સવાર બે યુવકને અડફેટે લીધા હતા, જેમાં 27 વર્ષીય જુબેર શેખ અને 31 વર્ષીય પ્રદીપ ડેંડાણીયા રોડ પર પટકાતા મોત થયું હતું, મૃતક બંદર રોડ અને જલાલપોર માં રહેતા હતાં.
બંને યુવાનો સવારે 5:30 વાગ્યે સચિનની SMT કંપનીમાં નોકરી જઈ રહ્યા હતા ત્યારે બેફામ ડમ્પર ચાલકે બાઈક સવાર આ યુવાને ટક્કર મારી હતી, જેમાં બંને યુવાનોનું ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. મરોલી પોલીસે અકસ્માત મોતની નોંધ કરી ડમ્પર ચાલકને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
મૃતકોમાં નવસારીના બંદર રોડ પર રહેતા 27 વર્ષીય જુબેર શેખ તથા જલાલપુરના લીમડા ચોક વિસ્તારમાં રહેતા 31 વર્ષીય પ્રદીપ ડેડાણીયાનો સમાવેશ થાય છે. બંને યુવકો રોજિંદી જેમ રવિવારે સવારે આશરે 5:30 કલાકે બાઈક ઉપર સચિન સ્થિત પોતાની કંપનીમાં નોકરી અર્થે જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે મરોલી ચાર રસ્તા નજીક એક બેફામ ઝડપે આવતાં ડમ્પર ચાલકે બાઈકને અડફેટે લેતા ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતના કારણે બંને યુવાનો રોડ પર પટકાઈ ગયા અને તેમને માથા સહિત શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ થતાં સ્થળ પર જ મૃત્યુ થયું.
મરોલી પોલીસ ઘટનાસ્થળે તાત્કાલિક પહોંચી મૃતદેહોને કબજામાં લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યા છે. જોકે, અકસ્માત કર્યા બાદ ડમ્પર ચાલક ફરાર થઈ ગયો છે. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ડમ્પર ચાલકની શોધખોળ શરૂ કરી છે અને મરોલીથી લઈને સચિન હાઈવે સુધીના તમામ માર્ગોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
મરોલી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.જે.પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજે વહેલી સવારે મરોલી ચાર રસ્તા પાસે અકસ્માત થયો હતો જેમાં બે યુવાનોના મોત થયા છે, પોલીસને ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહનો કબજો મેળવી,તેમને પીએમ અર્થે મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા, તેમજ ફરાર ડમ્પર ચાલકને શોધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં મરોલી થી સચિન અને હાઇવે સુધીના તમામ રસ્તા ઉપર લાગેલા સીસીટીવી ને ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે.