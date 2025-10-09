હિંમતનગરમાં માનવતાને શર્મસાર કરતો કિસ્સો: નવજાત બાળકનો મૃતદેહ નદી કિનારે મળી આવતાં ચકચાર

ETV Bharat / state

હાથમતી નદીના ભોલેશ્વર વિસ્તાર નજીક અવાવરું જગ્યાએ એક નવજાત બાળકનો મૃતદેહ મળી આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 9:34 PM IST

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના હિંમતનગર ખાતે માનવતાને શર્મસાર કરતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. હાથમતી નદીના ભોલેશ્વર વિસ્તાર નજીક અવાવરું જગ્યાએ એક નવજાત બાળકનો મૃતદેહ મળી આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, અજાણ્યા વ્યક્તિએ આ કોમળ બાળકને જીવિત હાલતમાં નદી કિનારે ખુલ્લી જગ્યાએ મૂકી દીધું હતું. ઠંડી અને ગરમીના કારણે બાળકનું મોત થયું હોવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ ઘટનાએ માનવ સંવેદનાને ઝંઝોળી નાખી છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. નિર્દોષ જીવને આવી રીતે છોડી દેવાની આ ક્રૂરતાથી સૌ કોઈ આઘાતમાં છે. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

પોલીસે બાળક કોનું છે અને કોણે તેને આ રીતે મૂકી દીધું તેની દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે. નદી કિનારે મળેલા બાળકના મૃતદેહને જોઈને સ્થાનિક લોકોની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. આ કૃત્યે માતૃત્વની મમતા અને માનવતાની હદો વટાવી દીધી છે, જેનાથી સમગ્ર જિલ્લામાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

સમાજમાં આવી નિર્લજ્જતા ફરી ન બને તે માટે કડક પગલાં લેવાની માગ ઉઠી રહી છે. હિંમતનગર પોલીસે જણાવ્યું કે CCTV ફૂટેજ, વિસ્તારના સાક્ષીઓ અને મેડિકલ રિપોર્ટના આધારે સત્ય બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઘટના માત્ર કાનૂની નહીં, પરંતુ માનવીય સંવેદનાની પણ મોટી કસોટી બની રહી છે.

