ETV Bharat / state

હિંમતનગરમાં વિઝા કૌભાંડ, પિતા-પુત્રની જોડીએ કરોડોની છેતરપિંડી કરી

વિઝાના નામે થતી લાલચી જાહેરાત સામે સાવધાન રહેવું, નહીં તો નુકસાન થઈ શકે. આવો જ બનાવ હિંમતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો છે.

આરોપી સિકંદર લોઢા અને તેના પુત્ર સમન લોઢા
આરોપી સિકંદર લોઢા અને તેના પુત્ર સમન લોઢા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા : હિંમતનગરમાં પિતા-પુત્રની જોડી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જે અનુસાર વિદેશમાં વર્ક પરમિટ વિઝા અપાવવાના બહાને આરોપીઓએ વિવિધ રાજ્યોના નિર્દોષ લોકો સાથે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી. બંને આરોપીને ઝડપીને હિંમતનગર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

વર્ક પરમિટ વિઝાના નામે છેતરપિંડી

વિદેશમાં વર્ક પરમિટ વિઝા અપાવવાની સોશિયલ મીડિયામાં આકર્ષક જાહેરાત આપી પિતા-પુત્રની જોડીએ લોકોને વિશ્વાસમાં લીધા હતા. નકલી વચન આપી તેઓએ પૈસા અને પાસપોર્ટ હાથવગી કરી લીધા. બાદમાં આરોપીએ ઓફિસ અને મોબાઈલ બંધ કરી લીધી. લાંબા સમય સુધી વિઝા ન મળતા પીડિતો ઠગાઈનો ભોગ બન્યા હતા. જેના પગલે હિંમતનગર ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે પીડિતોએ એકત્ર થઈ ન્યાયની માંગણી કરી હતી.

પિતા-પુત્રની જોડીએ અનેકને છેતર્યા

આ મામલો સામે આવતા પોલીસે તાત્કાલિક પગલા લીધા અને DySP એ. કે. પટેલની આગેવાની હેઠળ વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી હતી. પોલીસની SIT એ સતત ચકાસણી અને શોધખોળ હાથ ધરીને સિકંદર લોઢા અને તેના પુત્ર સમન લોઢાને ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજથી ઝડપી પાડ્યા હતા. કાશ્મીર, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાનથી લઈને મહારાષ્ટ્ર સુધીના અનેક લોકોને પિતા-પુત્રની જોડીએ મોહક વચન આપી છેતર્યા હતા.

બંને આરોપી ઝડપાયા-પત્ની પણ સામેલ

આરોપીએ વર્ક પરમિટ વિઝા માટે લાખો રૂપિયા એડવાન્સ લીધા છતાં કોઈ પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન કરી. જ્યારે ઉઘરાણી શરૂ થઈ ત્યારે બંને આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. છેતરપિંડીના આ ગોરખધંધામાં સિકંદર લોઢાની પત્ની પણ વિઝા કન્સલ્ટન્સી કંપનીમાં ડિરેક્ટર હોવાનું સામે આવતા પોલીસે તેની વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કોર્ટમાં હાજર કર્યા બાદ બંને આરોપીના રિમાન્ડ મંજૂર થતાં હવે પોલીસે વધુ કડક તપાસ શરૂ કરી છે.

SIT પાસે પૂરતા પુરાવા : આ કૌભાંડ માત્ર હિંમતનગર પૂરતું મર્યાદિત ન રહી સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. વિઝા મેળવવાની લાલચે પોતાના ઘરની સંપત્તિ વેચી કે ઉધાર લઈને પૈસા આપનાર અનેક પીડિતો ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે. પોલીસે દાવો કર્યો છે કે રિમાન્ડ દરમિયાન સમગ્ર નેટવર્કની વિગતો બહાર આવશે અને કોણ-કોણ આ ગેરકાયદેસર ધંધામાં સંકળાયેલ છે તે સ્પષ્ટ થશે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ SIT પાસે પૂરતા પુરાવા છે, જેથી આગળના દિવસોમાં વધુ ધરપકડ અને કડક કાર્યવાહી શક્ય છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMMATNAGAR POLICEWORK PERMIT VISA FRAUDACCUSED SIKANDAR LODHA SAMAN LODHAવર્ક પરમિટ વિઝા છેતરપિંડીVISA SCAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.