હિંમતનગર: મોતીપુરામાં પોલીસ કેબિનમાં તોડફોડ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ, જવાનને ન્યાય અપાવવા પૂર્વ સૈનિકો મેદાનમાં
જિલ્લામાં ચાર દિવસ અગાઉ આર્મીના જવાન તેમજ પોલીસ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણ મામલે ગતરોજ હિંમતનગરમાં મોતીપુરા પોલીસ ચોકીમાં તોડફોડ થઈ હતી.
Published : September 9, 2025 at 4:10 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચાર દિવસ અગાઉ બ્લેક ફિલ્મ હટાવવા થયેલા પોલીસ અને સેના જવાનની ઝપાઝપી મામલે સોમવારે હિંમતનગર જિલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે નિવૃત્ત સેનાના સભ્યો સહિત આગેવાનોએ આવેદનપત્ર આપી આવનારા ટૂંક સમયમાં ભોગ બનનાર જવાનને ન્યાય આપવા તેમજ પોલીસ સામે ચોક્કસ પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.
પોલીસ ચોકીમાં તોડફોડ કરવા મામલે ફરિયાદ
જિલ્લામાં ચાર દિવસ અગાઉ આર્મીના જવાન તેમજ પોલીસ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણ મામલે ગતરોજ હિંમતનગરમાં ભારે વિરોધ સાથે કેટલાક વ્યક્તિઓ દ્વારા મોતીપુરા પોલીસ ચોકીમાં તોડફોડ સહિત ભારે વિરોધ નોંધાવતા પોલીસે સર્વેલન્સ સહિત એલસીબી, એસોજી સહિતની ટીમોએ તત્વોની ઓળખ કરવાની શરૂ કરી છે. સાથે ચોકીમાં તોડફોડ કરનાર અસામાજિક તત્વો વિરોધ ફરિયાદ નોંધાવાની તજવીજ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે હાથધરી છે.
જવાનને ન્યાય અપાવવા પૂર્વ સૈનિકોની રેલી
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સોમવારે નિવૃત્ત સેના કર્મચારી સંગઠન તેમજ તેના આગેવાનો અને હોદ્દેદારોએ મોટી સંખ્યામાં રેલી સ્વરૂપે જિલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમજ ભવિષ્યમાં સેનાના કોઈ પણ જવાન સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો દુર્વ્યહાર ન થાય તે માટે યોગ્ય સીમા ચિન્હ સ્વરૂપ નિર્ણય લેવા રજૂઆત કરી હતી. સાથોસાથ આવનારા ટૂંક સમયમાં સેનાના જવાનને ન્યાયિક કાર્યવાહી કરવા સહિત પોલીસ ફરિયાદ રદ કરવા તેમજ જે પોલીસ ઝપાઝપ અને મારામારી કરી છે તેમની સામે ફરિયાદ દાખલ કરવા રજૂઆત કરી હતી. આ તબક્કે યોજાયેલી રેલીમાં પોલીસની હાજરીમાં મુર્દાબાદના નારા લગાવ્યા હતા. જોકે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ કરાયેલી રજૂઆતમાં ઘટના સ્થળના વિડીયો અંગે પણ જાણકારી મેળવી ન્યાયિક તપાસ કરવાની રજૂઆત કરી હતી. આવનારા ટૂંક સમયમાં આ મામલે ચોક્કસ પગલાં ન લેવાય તો ગુજરાત ભરના નિવૃત્ત આર્મી જવાનો સાબરકાંઠામાં ધરણા કરશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.
આર્મી જવાન માટે ગુજરાતના નિવૃત્ત આર્મી જવાનોની આંદોલનની ચીમકી
એક તરફ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ નિવૃત્ત સેનાના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં થયેલી આ ઘટના ભવિષ્યમાં પણ ન બને તે માટે આજે સંગઠનના લોકો હાજર છે. જોકે આવનારા ચાર દિવસમાં આ મામલે ચોક્કસ પગલાં ન લેવાય તો ગુજરાત સહિત ભારત ભરના નિવૃત્ત આર્મી જવાનો ભોગ બનનાર આર્મી જવાનની સાથે હિંમતનગર વ્યાપક જનતા આંદોલન છેડશે. જેના માટે જવાબદાર તંત્ર રહેશે.
કલેક્ટર-પોલીસ વડાએ આપી ન્યાયની ખાતરી
જિલ્લાના વડામથક હિંમતનગર ખાતે સાબરકાંઠા સહિત ગુજરાત રાજ્યમાંથી નિવૃત સૈનિક સંગઠનના કર્મીઓ વિરોધ પ્રદશન સહિત રેલીમાં જોડાયા હતા. પોલીસ સામે સૂત્રોચાર ઉચ્ચાર્યા હતા. કલેક્ટર સહિત જિલ્લા પોલીસવડા દ્વારા યશપાલસિંહ ઝાલાને પુરતાં ન્યાયની ખાતરી આપવામાં આવી છે. જોકે કલેક્ટર સહિત પોલીસ સાથેની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ કેટલાક તત્વોએ સાંજના સમયે ઝાલા અને પોલીસ વચ્ચેના ઘર્ષણ વાડી ચોકીમાં કાચ ખુરશીઓ સહિતની તોડફોડ કરતા વિવાદ વધુ ઉગ્ર બન્યો છે. ચાર દિવસ અગાઉ મોતીપુરા પોલીસ ચોકીમાં પોલીસની નેમ પ્લેટ વાડી કારના કાચ બ્લેક ફિલ્મ મામલે આશરે 15 મિનિટ સુધી વાતચીત બાદ ખાખીના દબંગ અધિકારી અને કર્મીઓ તેમજ જવાન વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. બાદમાં પોલીસે આર્મીના જવાન સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી તેની અટકાયત કરી હતી. જવાન સામે ફરિયાદ બાદ અટકાયત કરાતા સમગ્ર વિરોધ શરૂ થયો હતો.
આ પણ વાંચો: