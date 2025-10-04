ETV Bharat / state

હિંમતનગરમાં 18 સમાજના હજારો લોકો રસ્તા પર, લગ્ન નોંધણી કાયદામાં સુધારાની માંગ ઉઠી

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આજે પાટીદાર, ચૌધરી સહિતના 18 જેટલા સમાજના આગેવાનો સહિત લોકો એકઠા થયા હતા.

હિંમતનગરમાં 18 સમાજના હજારો લોકો રસ્તા પર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
સાબરકાંઠા : લગ્નના કાયદામાં સુધારાની માંગ સાથે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હવે આંદોલન ઊભું થયું છે. ભાગેડુ લગ્ન પ્રથા જેનાથી માતા-પિતાને થતી પારાવાર પીડા. આ પ્રથાને ડામવા માટે આજે હિંમતનગરમાં 18 સમાજના હજારો લોકો રસ્તા પર ઊતરી આવ્યા હતા. તેમની સ્પષ્ટ માંગ છે કે લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં સુધારો કરીને તેમાં માતા-પિતાની સંમતિ ફરજિયાત કરવામાં આવે. કેવી રીતે આ મુદ્દો હવે એક જન આંદોલન બની રહ્યો છે. જુઓ ઈટીવી ભારતના આ ખાસ અહેવાલમાં...

ભાગેડુ લગ્ન પ્રથા મુદ્દો હવે એક જન આંદોલન

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આજે પાટીદાર, ચૌધરી સહિતના 18 જેટલા સમાજના આગેવાનો સહિત લોકો એકઠા થયા હતા. આ એકત્રીકરણનો હેતુ હતો ભાગેડુ લગ્ન પ્રથાના પગલે માતા-પિતાને થતી મુશ્કેલીઓનો વિરોધ કરવો. સમાજના લોકોએ શહેરના નક્કી કરેલા માર્ગો પર ભારે સૂત્રોચાર સાથે રેલી યોજી હતી. તેમની ફરિયાદ છે કે દીકરીને લાડથી મોટી કર્યા બાદ જ્યારે તે માતા-પિતાની મંજૂરી વગર જ લગ્ન કરી લે છે.

લગ્ન નોંધણી કાયદામાં સુધારાની માંગ ઉઠી

પરિવારને સમાજમાં મોટી તકલીફનો સામનો કરવો પડે છે. આ પ્રથાને અંકુશમાં લેવા માટે સમાજના આગેવાનોએ કાયદામાં સુધારો લાવવાની માંગણી કરી છે. સાથે મોટાભાગના સમાજમાં દીકરીઓ અધર સમાજમાં પ્રેમ લગ્ન કરતી હોય છે. જેને પગલે સમાજમાં દીકરીઓની અછતની સાથે પ્રેમલગ્ન સમયે સાક્ષી સહિત માતા પિતાની સહમતિ ફરિયાદ કરવા માટે આવેદનપત્ર અપાવ્યું છે.

18 સમાજના હજારો લોકો રસ્તા પર

લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં ફેરફારની માંગ

રેલીમાં જોડાયેલા સમાજોની મુખ્ય માંગણીઓ છે કે, લગ્ન નોંધણીમાં માતા-પિતાની સહી ફરજિયાત લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં ફેરફાર કરીને તેમાં દીકરીના માતા-પિતાની સહીને ફરજિયાત બનાવવામાં આવે. સ્થાનિક સ્તરે દીકરીના લગ્નની નોંધણી તેના ગ્રામ પંચાયત અથવા શહેરી વિસ્તારમાં જ થવી જોઈએ. સાથોસાથ પ્રેમ લગ્નની નોંધણી સમય જરૂર પડતા સાક્ષીઓ 40 વર્ષથી ઉપરની વયથી ઉપરના હોવા જોઈએ.

18 સમાજના હજારો લોકો રસ્તા પર

18 સમાજના આગેવાનો દ્નારા રેલી અને વિરોધ પ્રર્દશન

18 સમાજના આગેવાનો સહિત લોકોએ બેનરો સાથે ભારે સૂત્રોચાર કર્યા હતા. અને સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પ્રેમ લગ્નના કાયદામાં સુધારા કરવા માટે ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

હિંમતનગરમાં વિવિધ સમાજ દ્વારા યોજાયેલી આ રેલીએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે માતા-પિતાની મંજૂરી વિના થતા લગ્નને અટકાવવા માટે હવે સમાજ જાગૃત થયો છે. લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં સુધારો કરવા માટેનું આ આવેદનપત્ર સરકારને મળ્યું છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ બાબતે કાયદાકીય સ્તરે શું પગલાં લેવાય છે.

18 સમાજના હજારો લોકો દ્વારા આવેદન

