ગીર સોમનાથમાં હાઈ વેવ એલર્ટ: માછીમારો અને નાગરિકોને દરિયા કિનારે ન જવાની વહીવટી તંત્રની સૂચના - HIGH WAVES ALERT

વેરાવળ, સુત્રાપાડા, કોડીનાર અને ઉના તાલુકાના દરિયા કિનારાની નજીક લોકોને ન જવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સૂચના જારી કરવામાં આવી છે.

ગીર સોમનાથમાં હાઈ વેવ એલર્ટ: માછીમારો અને નાગરિકોને દરિયા કિનારે ન જવાની વહીવટી તંત્રની સૂચના
ગીર સોમનાથમાં હાઈ વેવ એલર્ટ: માછીમારો અને નાગરિકોને દરિયા કિનારે ન જવાની વહીવટી તંત્રની સૂચના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 7:50 PM IST

ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના વેરાવળ, સુત્રાપાડા, કોડીનાર અને ઉના તાલુકાના દરિયા કિનારાની નજીક લોકોને ન જવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. હાલ ચોમાસાની સીઝન ચાલી રહી છે અને નિયમો અનુસાર 15 ઓગસ્ટથી માછીમારી માટે દરિયો ખેડવાની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. જોકે, દરિયામાં ભારે કરંટ અને ઊંચા મોજાઓના કારણે અનેક બોટો ડૂબી ગઈ છે અને કેટલાક માછીમારોનું રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું છે. હજુ પણ અનેક માછીમારો દરિયામાં લાપતા છે, જેમને શોધવા માટે વહીવટી તંત્ર કામે લાગ્યું છે.

  • 15 ઓગસ્ટથી માછીમારી માટે દરિયો ખેડવાની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે
  • અનેક માછીમારો દરિયામાં લાપતા છે, જેમને શોધવા માટે વહીવટી તંત્ર કામે લાગ્યું છે
  • અરબી સમુદ્રના તમામ દરિયા કિનારાઓ પર હાઈ વેવ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું
  • ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરિયા કિનારે 3 થી 3.5 મીટરની ઊંચાઈ સુધીના મોજાઓ ઉછળવાની શક્યતા

ઇન્ડિયન નેશનલ સેન્ટર ફોર ઓશન ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસિસ (ઇનકોઇસ) દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના અરબી સમુદ્રના તમામ દરિયા કિનારાઓ પર હાઈ વેવ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. આ એલર્ટનું કારણ દરિયા કિનારે ઊંચા મોજાઓ ઉછળવાની સંભાવના છે.

ગીર સોમનાથમાં હાઈ વેવ એલર્ટ: માછીમારો અને નાગરિકોને દરિયા કિનારે ન જવાની વહીવટી તંત્રની સૂચના (ETV Bharat Gujarat)

ઇનકોઇસના જણાવ્યા અનુસાર, આજે 25 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરિયા કિનારે 3 થી 3.5 મીટરની ઊંચાઈ સુધીના મોજાઓ ઉછળવાની શક્યતા છે. આ સંભવિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, માછીમારી માટે દરિયો ન ખેડવા અને દરિયા કિનારે ન જવા માટે જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વેરાવળ, સુત્રાપાડા, કોડીનાર અને ઉના સહિતના માછીમારો અને નાગરિકોને દરિયો ન ખેડવા તેમજ દરિયા કિનારે ન જવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ટળી શકે.

