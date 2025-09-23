ETV Bharat / state

બીલીમોરા બેટમાં ફેરવાયું, અંબિકા નદી ગાંડીતૂર, નદી કાંઠાના 26 ગામોને કરાયા એલર્ટ

નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના બીલીમોરા શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી ભરાતાં શહેરીજનોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.

બીલીમોરા બન્યું બેટ
બીલીમોરા બન્યું બેટ (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 23, 2025 at 8:22 PM IST

નવસારી: ડાંગ જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદને પગલે અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે. નદીમાં આવેલા ઘોડાપુરના કારણે નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના બીલીમોરા શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પુર પાણી ભરાતાં શહેરીજનોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.

નવસારીના ઉપરવાસના ડાંગ જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ગણદેવી તાલુકામાંથી પસાર થતી અંબિકા નદીમાં પૂરની સ્થિતિ બની છે, અંબિકા નદીનું જળસ્તર બીલીમોરા નજીક 28 ફૂટની ભઈજનક સપાટીને વટાવી 33 ફૂટ સુધી પહોંચ્યું હતું. જેના કારણે શહેરના નિચાણ વાળા વિસ્તારો વાડિયા, શિપયાર્ડ, માછીવાડ જુના પોલીસ મથકની પાછળનો વિસ્તાર ધોબીવાડમાં પૂરના પાણી ભરાયા હતા.

બીલીમોરા બન્યું બેટ (Etv Bharat Gujarat)

જોકે હાલ પાણી સ્થિર છે, અને ભરતી પણ પૂર્ણ થતા અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે, જોકે બીલીમોરા ફાયરની ટીમ અને પાલિકાના અધિકારીઓ સહિત ધારાસભ્ય નરેશ પટેલ અને જિલ્લા તંત્ર દ્વારા નદીની સપાટી ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી છે, સાથે જ નીચાણ વાળા વિસ્તારના લોકોને હજી પણ સતર્ક રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

નીચાણ વાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા
નીચાણ વાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા (Etv Bharat Gujarat)

આજે મંગળવારે વહેલી સવારે પડેલા વરસાદ બાદ નવસારી જિલ્લામાં અંબિકા નદીની જળ સપાટી વધવા લાગી. નવસારીના બીલીમોરા શહેરમાંથી પસાર થતી અંબિકા નદી હાલ તેની ભયજનક સપાટીથી ઉપર 5 ફૂટ એટલે 33 ફૂટે પહોંચી છે.

બીલીમોરા બેટમાં ફેરવાયું
બીલીમોરા બેટમાં ફેરવાયું (Etv Bharat Gujarat)

અંબિકાનું જળસ્તર વધતા બીલીમોરા શહેર તેમજ અંબિકાનો કિનારાના ગામડાઓને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. બીલીમોરા શહેરની ફાયર ટીમ શહેરના નિચાણ વાળા વિસ્તારો વાડિયા શિપ યાર્ડ, માછીવાડ બંદર રોડના લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસવા સૂચનાઓ આપી છે, સાથે જ કિનારાની એકદમ નજીક રહેતા લોકોને સ્થળાંતર કરવા માટે પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા લોકોને હાલાકી
ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા લોકોને હાલાકી (Etv Bharat Gujarat)

26 ગામોને કરાયા એલર્ટ

બીજી તરફ અંબિકા કિનારાના ઘોલ ફળિયા, મોરલી, રાંભલ, કલમઠા સહિતના 26 ગામોને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અંબિકા નદીનું જળસ્તર વધતા ગણદેવીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલ, બીલીમોરા પાલિકાના પ્રમુખ મનીષ પટેલ, ભાજપના આગેવાન શાંતિલાલ પટેલ સહિતના આગેવાનોએ ધોલ ફળિયા સહિતના વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા સૂચના આપી હતી.

ઘરવખરીને નુકસાન
ઘરવખરીને નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે દરિયામાં ભરતી શરૂ થતા અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. જેને પગલે બીલીમોરા ફાયરની ટીમ સાથે એક બોટ તેમજ વધુ બે બોટની વ્યવસ્થા કરી કોઈપણ સ્થિતિને પહોંચી વળવા કુલ ત્રણ બોટ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે.

TAGGED:

WATERLOGGING IN BILIMORANAVSARI NEWSHEAVY RAIN IN NAVSARIBILIMORA OF NAVSARIBILIMORA FLOOD

