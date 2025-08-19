ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ

અમદાવાદ: હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ (19 ઓગસ્ટથી 25 ઓગસ્ટ) માટે વરસાદની આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ, દમણ, સુરત અને ભરૂચ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, હાલમાં દક્ષિણ ઓડિશામાં ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે, જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અરબ સાગરમાં સક્રિય છે.
ગુજરાતમાં 19 ઓગસ્ટથી 25 ઓગસ્ટ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
- 20 અને 21 ઓગસ્ટ: સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
- 23, 24 અને 25 ઓગસ્ટ: આ દિવસોમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, સાથે 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
- 21 ઓગસ્ટ: મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
22થી 25 ઓગસ્ટ સુધી આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા:
દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને દમણમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે સુરત અને ભરૂચમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમી વિસ્તારો જેવા કે જૂનાગઢ, પોરબંદર અને સોમનાથમાં ભારે વરસાદને કારણે રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર અને અમરેલીમાં ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
20 ઓગસ્ટના રોજ સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતના પંચમહાલ અને દાહોદમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આગામી પાંચ દિવસ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેને કારણે માછીમારોને દરિયો ખેડવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી છે.
