સુરતમાં મેઘો મહેરબાન: ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી, બે કાંઠે વહી રહેલ કીમ નદીના આકાશી દ્રશ્યો આવ્યા સામે - HEAVY RAINS IN SURAT

સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી, જે સાચી ઠરી છે.

સુરતમાં મેઘો મહેરબાન: ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી
સુરતમાં મેઘો મહેરબાન: ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 6:11 PM IST

સુરત: જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી, જે સાચી ઠરી છે. આ ભારે વરસાદને કારણે જિલ્લાભરમાં નદી-નાળાં છલકાઈ ગયાં છે અને જળાશયો ઓવરફ્લો થઈ રહ્યા છે.

ખાસ કરીને, માંગરોળ તાલુકામાં ખેડૂતોની જીવાદોરી ગણાતી કીમ નદીમાં પાણીની ભારે આવક થઈ છે. આને કારણે વેલાછા ગામ પાસેનો લો-લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જેના પરિણામે વેલાછા ગામનો અન્ય ગામો સાથેનો સીધો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. આ પડકારો છતાં, ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. નદીમાં પાણીની આવકથી તેઓ હર્ષભેર આકાશમાંથી દેખાતાં રમણીય દૃશ્યો નિહાળી રહ્યા છે.

સુરતમાં મેઘો મહેરબાન: ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી (ETV Bharat Gujarat)
સુરત જિલ્લામાં આ વર્ષે ડાંગર, શાકભાજી અને શેરડીનું મોટા પાયે વાવેતર થયું છે. આ વરસાદ આ પાકો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોને આશા છે કે આ વર્ષે તેમને સારો પાક મળશે અને તેમની મહેનત ફળશે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં પણ વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે, જે ખેડૂતો માટે વધુ ખુશી લાવે તેવી શક્યતા છે. આ વરસાદથી જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને ભૂગર્ભજળનું સ્તર પણ ઊંચું આવ્યું છે, જે લાંબા ગાળે ફાયદાકારક રહેશે. આ પ્રકારે પ્રકૃતિની મહેરબાનીથી ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી છવાઈ રહી છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ: જુનાગઢમાં આજે સવારે 8:00થી 10:00ના બે કલાકના સમયગાળામાં જુનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર ધોધમાર વરસાદને કારણે ઠેરઠેર વરસાદી પાણીનો જમાવડો થયો. ગિરનાર પર્વત પર સૌથી વધુ 102 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો, જેના કારણે ગિરનારથી નીચે વહેતી નદીઓમાં ભારે પૂર આવ્યું. આ પૂરનું પાણી ભવનાથ તળેટી અને પવિત્ર દામોદર કુંડમાંથી પસાર થયું, જેના લીધે ભવનાથ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી પાણીનો ભરાવો થયો.

પૂરની સ્થિતિ અને વહીવટી પગલાં: અતિભારે વરસાદને કારણે જુનાગઢ ભવનાથમાં આવેલા જટાશંકર મહાદેવ, પવિત્ર દામોદર કુંડ અને વેલીગ્ડન ડેમની આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયું. સોનરખ નદીમાં પણ પૂરનું પાણી વહેતું જોવા મળ્યું. જિલ્લા વહીવટી તંત્રે આ વિસ્તારોમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. વાતાવરણ સ્થિર થયા બાદ અને પાણીનો પ્રવાહ મર્યાદિત થયા પછી ભવનાથ વિસ્તારના ધાર્મિક સ્થળોમાં ભાવિકોને તબક્કાવાર પ્રવેશની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

