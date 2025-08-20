ETV Bharat / state

નવસારી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત, રસ્તાઓ બંધ

નવસારી જિલ્લામાં વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને સખત અસર કરી છે.

Published : August 20, 2025 at 7:07 PM IST

નવસારી: જિલ્લામાં વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને સખત અસર કરી છે. જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ બાદ નવસારી શહેરમાં બપોરે 12 વાગ્યાથી મેઘરાજાની જોરદાર બેટિંગ શરૂ થતાં રસ્તાઓ પાણીથી ખડભડ થઈ ગયા. ગ્રીડ, કબીરપુર, ભારતી ટોકીઝ, જૂનાથાણા, ચાર રસ્તા, પ્રજાપતિ આશ્રમ જેવા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતાં વાહનચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. નવસારી-ગણદેવી માર્ગ પર પણ પાણી ભરાતાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ. શાળાઓમાંથી છૂટેલા વિદ્યાર્થીઓને વરસાદમાં ઘરે જવા માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો, જોકે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ વરસાદની મજા પણ માણી.

શહેરના મોટાભાગના રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતાં વાહનોની અવરજવર મુશ્કેલ બની. ઘણા રસ્તાઓ પરથી વાહનો પસાર કરવું અશક્ય થતાં ચાલકોને વૈકલ્પિક રસ્તાઓ શોધવા પડ્યા. ભારે વરસાદને કારણે શાળાઓ અને કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને રજા આપવામાં આવી. અગ્રવાલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને રિક્ષા કે અન્ય વાહનો ન મળતાં ચાલીને હોસ્ટેલ સુધી પહોંચવું પડ્યું. જોકે, મોડે મોડે આવેલા વરસાદથી વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ વરસાદમાં ભીંજાઈને આનંદ માણ્યો.

કુંભારવાડ, પ્રજાપતિ આશ્રમ, ચાર રસ્તા, ગોલવાડ, શાંતાદેવી રોડ, વેજલપુર જેવા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતાં મહાનગરપાલિકાની પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીની ખામીઓ ઉજાગર થઈ. આ મોસમમાં પ્રથમ વખત બે થી અઢી કલાક સતત વરસાદને કારણે શહેરના રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયું, જેના લીધે શહેરીજનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. હજી પણ વરસાદ અવિરત ચાલુ હોવાથી આગામી સમયમાં સ્થિતિ વધુ વિકટ બને તેવી ચિંતા શહેરીજનોને સતાવી રહી છે.

જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં પાંચ ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો, જેમાં ગણદેવી તાલુકામાં સૌથી વધુ 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. નવસારીના વેજલપુર વિસ્તારના સંભાજીનગરમાં વર્ષોથી ચોમાસામાં ગટરની યોગ્ય સફાઈ ન થવાને કારણે પાણીનો ભરાવો થાય છે. વરસાદી પાણી ગટરના દૂષિત પાણી સાથે મળીને લોકોના ઘરોમાં ઘૂસી જાય છે, જેના લીધે નુકસાની વેઠવી પડે છે. સંભાજીનગરના જાગૃતિબેનના ઘરમાં પાણી ભરાતાં ફ્રિજ સહિતનો સામાન બગડ્યો, જેના લીધે આર્થિક નુકસાન થયું. આ વિસ્તારમાં મોટાભાગે મજૂરો રહે છે, જેમની નાની ઓરડીઓમાં સામાન પાણીમાં ભીંજાઈ જતાં નુકસાન થયું. સ્થાનિકોએ મહાનગરપાલિકા અને રાજનેતાઓને રજૂઆતો કરી હોવા છતાં આ સમસ્યાનું નિરાકરણ નથી થયું. લોકોને આશા છે કે મહાનગરપાલિકા આ બાબતે યોગ્ય પગલાં લેશે.

જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આફતભારે વરસાદને કારણે જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના 80 રસ્તાઓ ઓવરફ્લો થવાને લીધે બંધ થયા. ચીખલી તાલુકામાં 28, વાંસદા તાલુકામાં 27, ગણદેવી તાલુકામાં 13, ખેરગામ તાલુકામાં 6, નવસારી તાલુકામાં 4 અને જલાલપોર તાલુકામાં 2 રસ્તાઓ બંધ થયા. વાહન વ્યવહારને અસર ન થાય તે માટે વૈકલ્પિક રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરવા તંત્રએ લોકોને અપીલ કરી છે. બંધ રસ્તાઓ પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

નાગરિકો માટે ટોલ-ફ્રી નંબર 1077 અને નવસારી જિલ્લાના હેલ્પલાઇન નંબર 02637-233002/259401 પર સંપર્ક કરવા જિલ્લા તંત્રએ અનુરોધ કર્યો છે.

