અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ: શાહે આલમ દરગાહમાં શ્રદ્ધાળુઓને હાલાકી, શહેરમાં પાણી ભરાયું

અમદાવાદ: બંગાળની ખાડીમાંથી આવેલી મજબૂત હવામાન સિસ્ટમના કારણે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આજે અમદાવાદ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદે લાંબા વિરામ બાદ જોરદાર એન્ટ્રી કરી. સાંજના સમયે ગાજવીજ સાથે શરૂ થયેલા આ વરસાદે શહેરના ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જી હતી. આ ભારે વરસાદના કારણે શાહે આલમ દરગાહમાં આવેલા શ્રદ્ધાળુઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો, જ્યારે શહેરીજનોએ ઉકળાટ અને બફારામાંથી રાહતનો અનુભવ કર્યો.
અચાનક શરૂ થયેલા વરસાદે ઓફિસેથી ઘરે જતા વાહનચાલકોને ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો. ખાસ કરીને, શાહે આલમ દરગાહ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાના કારણે શ્રદ્ધાળુઓને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો.
શાહે આલમ દરગાહના ખાદીમ સુબાખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, "આજે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ હોવા ઉપરાંત હુસૈનનો ચહેલ્લુમ અને શુક્રવારનો દિવસ હોવાથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દરગાહમાં આવ્યા હતા. તેમના માટે નિયાઝની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. પરંતુ નિયાઝ ખાતી વખતે જ વરસાદ શરૂ થયો અને થોડી જ વારમાં અહીં કમર સુધી પાણી ભરાઈ ગયું, જેના કારણે શ્રદ્ધાળુઓને બહાર નીકળવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી."
ધોળકાથી આવેલા શૌકત અલીએ જણાવ્યું, "અમે શાહે આલમ દરગાહમાં નિયાઝ ખાવા આવ્યા હતા. તે દરમિયાન જોરદાર વરસાદ શરૂ થયો અને દરેક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયું. લોકો, ખાસ કરીને બાળકો, પાણીમાં ફસાઈ ગયા. ઘરે જવા માટે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો."
સાંજે 7:00 વાગ્યાથી હવામાનમાં અચાનક પલટો આવ્યો અને કાળા વાદળો છવાઈ ગયા. અમદાવાદના બોપલ, સરખેજ, વેજલપુર, પ્રહલાદનગર, થલતેજ, મકરબા, સેટેલાઈટ, પકવાન ચાર રસ્તા, ઘુમા, એસ.જી. હાઈવે, વટવા, શાહે આલમ અને દાણીલીમડા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો.
