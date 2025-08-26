ગુજરાતમાં 30 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અતિભારે વરસાદની આગાહી: ખગોળવિદ જયપ્રકાશ માઢક

જુનાગઢ: ખગોળવિદ અને જ્યોતિષશાસ્ત્રી જયપ્રકાશ માઢકે ગુજરાતમાં આગામી 30 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ચીનમાં સક્રિય થયેલી વરસાદી સિસ્ટમ વિયેતનામ, થાઇલેnd અને હોંગકોંગ થઈને અરબી સમુદ્રમાં પહોંચે તે પહેલાં બંગાળના અખાતમાં સ્થિર થઈ શકે છે. આ સિસ્ટમના ભેજને કારણે ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે.
30 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદની શક્યતા:
જયપ્રકાશ માઢકે જણાવ્યું કે, 30 ઓગસ્ટથી 1 લી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ વરસાદી સિસ્ટમ બંગાળના અખાતમાંથી આગળ વધીને ગુજરાતને અસર કરશે. દક્ષિણ ચીનમાંથી શરૂ થયેલી આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ બંગાળમાં ચક્રવાતના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ, 27 ઓગસ્ટ સુધી બંગાળના અખાતમાં ટ્રોપિકલ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન તરીકે સ્થિર થઈ શકે છે.
27 ઓગસ્ટ પછી વાતાવરણમાં મોટો બદલાવ:
27 ઓગસ્ટ પછી, પશ્ચિમ બંગાળમાં સ્થિર થયેલી ચક્રવાતી સિસ્ટમને કારણે ગુજરાત ઉપરાંત ઝારખંડ, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ અસર જોવા મળશે. ચોમાસાની ટફ રેખા 30 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સૌથી વધુ સક્રિય રહેશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે, એમ જયપ્રકાશ માઢકે જણાવ્યું.
રાજસ્થાનમાં ભારે વરસાદથી ધરોઈ ડેમમાં પાણીનું સ્તર વધ્યું
ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા ચારથી પાંચ દિવસમાં રાજસ્થાન સહિતના સાબરમતી નદીના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પડેલા વરસાદના કારણે ધરોઈ ડેમમાં પાણીની આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થયો છે. આ પાણીમાં વાયા સંત સરોવર થઈ અમદાવાદ પહોંચ્યું હતું અને આ સંજોગોમાં અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજ ખાતેથી ઈશ્યૂ કરાયેલું વ્હાઇટ એલર્ટ સિગ્નલ યથાવત રાખવામાં આવ્યું. અમદાવાદની સાબરમતી નદી છેલ્લા ત્રણ દિવસથી બે કાંઠે વહી રહી છે.
