વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ: મધુબન ડેમના 10 દરવાજા ખોલાયા, વાપીનો અન્ડરબ્રિજ બંધ

વલસાડ: જિલ્લામાં આજે, 20 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ, સવારે 6 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યા દરમિયાન નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમ, વલસાડના જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, કપરાડા તાલુકામાં સૌથી વધુ 4.84 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો, જ્યારે વાપી તાલુકામાં 2.64 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે.
તાલુકાવાર વરસાદની વિગતો:
- ધરમપુર તાલુકો: 2.60 ઇંચ
- પારડી તાલુકો: 1.97 ઇંચ
- ઉમરગામ તાલુકો: 1.26 ઇંચ
- વલસાડ તાલુકો: 0.63 ઇંચ
જિલ્લામાં આજનો સરેરાશ વરસાદ 2.32 ઇંચ નોંધાયો છે.
ચાલુ સિઝનનો કુલ વરસાદ:
આ વર્ષે અત્યાર સુધી કપરાડા તાલુકામાં સૌથી વધુ 94.09 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. અન્ય તાલુકાઓની વિગતો નીચે મુજબ છે:
- વાપી: 76.06 ઇંચ
- ધરમપુર: 69.25 ઇંચ
- ઉમરગામ: 65.98 ઇંચ
- પારડી: 65.24 ઇંચ
- વલસાડ: 56.02 ઇંચ
જિલ્લામાં આ સિઝનનો સરેરાશ વરસાદ 71.10 ઇંચ નોંધાયો છે.
મધુબન ડેમની સ્થિતિ:
દમણગંગા બેસિન હેઠળ આવેલા મધુબન ડેમમાં વરસાદને કારણે પાણીનું સ્તર ઝડપથી વધ્યું છે. આજે બપોરે 1 વાગ્યે ડેમ 71.10 ટકા ભરાયેલું હતું. ડેમનું રૂલ લેવલ 76.00 મીટર સામે વર્તમાન પાણીનું સ્તર 76.35 મીટર નોંધાયું છે. ડેમમાં ઇનફ્લો 1,11,758 ક્યુસેક નોંધાયો, જ્યારે સ્પિલવે મારફતે 73,038 ક્યુસેક અને હાઇડ્રો પાવર હાઉસ (SHP-1 અને SHP-2) મારફતે 1,095 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આમ, નદીમાં કુલ 74,133 ક્યુસેક પાણી વિસર્જન થઈ રહ્યું છે.
વાપીનો અન્ડરબ્રિજ બંધ:
વાપીમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમને જોડતો રેલવે અન્ડરબ્રિજ ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાવાને લીધે બંધ કરાયો છે. બપોરે શાળાઓ છૂટવાના સમયે અચાનક પડેલા ભારે વરસાદથી અન્ડરબ્રિજમાં કમર સુધી પાણી ભરાયું, જેના કારણે વાહનોની અવરજવર શક્ય ન રહી. વહીવટી તંત્ર અને પોલીસે અન્ડરબ્રિજ બંધ કરી દીધો. પરિણામે, લોકોને રેલવે ફાટક ઉપરથી ચક્કર કાપીને જવું પડ્યું, જ્યાં ભારે ટ્રાફિક જામ જોવા મળ્યો.
ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ:
આજના વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. સતત મોનસૂન પ્રવૃત્તિથી જિલ્લામાં પાણીની સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે. હવામાન વિભાગે આગામી કેટલાક દિવસો સુધી વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
આ પણ વાંચો: