તાપી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ; મીંઢોળા નદીના પાણી વ્યારાથી ચીખલીને જોડતા લો લેવલ પુલ પર ફરી વળ્યા

તાપી જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ ધોધમાર વરસાદ વરસતા નદી નાળાઓમાં પાણીની ભરપૂર આવક જોવા મળી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 9:14 PM IST

તાપી: જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ ધોધમાર વરસાદ વરસતા નદી નાળાઓમાં પાણીની ભરપૂર આવક જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને મીંઢોળા નદીમાં આવેલા પાણીના પ્રવાહને કારણે વ્યારાથી ચીખલીને જોડતો લો લેવલ પુલ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જેના કારણે વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

બપોર બાદ વ્યારા નગર સહિત જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કાળા ડિંબાગ વાદળાઓ છવાઈ જતા થોડા જ સમય બાદ મેઘરાજાએ ધોધમાર બેટિંગ કરી. વ્યારા નગરના ખટાર ફડીયા તથા ચીખલી રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીઓ પડી હતી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘરોની બહાર તેમજ દુકાનોની સામે પાણી ભરાતા લોકો ચિંતિત બન્યા હતા.

વરસાદને કારણે મીંઢોળા નદી સહિતની નદીઓ બે કાંઠે વહેવા લાગી છે. આસપાસના વિસ્તારોમાં તંત્ર દ્વારા એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. નાળા તથા નાના ડેમોમાં પાણીની આવક વધતાં ખેડૂતોમાં આનંદનો માહોલ છવાયો છે. ભારે વરસાદના કારણે ખેતરોમાં ઉભેલા પાકને પૂરતું પાણી મળી રહેતાં કૃષિ ઉત્પાદનને ફાયદો થશે એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં હજી વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેવાની આગાહી કરી છે. તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠા તથા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ રીતે તાપી જિલ્લામાં એક તરફ ખેડૂતોને વરસાદ લાભકારી સાબિત થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ શહેર અને ગામોમાં પાણી ભરાતા સામાન્ય જનજીવન પર અસર થઈ રહી છે.

ઉકાઈ ડેમના 9 ગેટ ખોલ્યા : ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદને પગલે હાલ ઉકાઈ ડેમમાં 1,43,575 ક્યુસેક જેટલું પાણી પ્રવેશી રહ્યું છે. પાણીની આવી ભારે આવકને ધ્યાનમાં લઈને ડેમના સત્તાધીશો દ્વારા પાણી છોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલ તાપી નદીમાં 1,11,890 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. પાણી છોડવા માટે ડેમના 9 ગેટ 6 ફૂટ જેટલા ખોલવામાં આવ્યા છે.

નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં એલર્ટ : હાલમાં ઉકાઈ ડેમની સપાટી 337.35 ફૂટ પર પહોંચી છે, જ્યારે ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. એટલે કે, ડેમ હવે તેની પૂર્ણ ક્ષમતાથી માત્ર 8 ફૂટ દૂર છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તંત્રની ચિંતા વધી રહી છે અને નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાના ભાગરૂપે એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉકાઈ ડેમ દક્ષિણ ગુજરાત માટે જીવનરેખા સમાન છે. વીજ ઉત્પાદનથી લઈને સિંચાઈ અને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આ ડેમ અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. પરંતુ, ભારે વરસાદી માહોલમાં આ ડેમમાં પાણીની આવક વધી જાય છે. ત્યારે તંત્રને નદીમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણી છોડવું પડે છે, જેના કારણે તાપી નદીના બે કાંઠે ગામોની ચિંતામાં વધારો થાય છે.

નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ : હાલ તાપી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેલા નાગરિકોને સાવચેત રહેવા તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. બિનજરૂરી નદી વિસ્તાર તરફ ન જવા અપીલ કરવામાં આવી છે. તો હાલ ઉકાઈ ડેમથી મોટી માત્રામાં પાણી છોડાતા તાપી નદીમાં પાણીના સ્તરમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.

