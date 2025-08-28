સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદનો માહોલ: ઉમરપાડામાં ધોધમાર વરસાદ, ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર

સુરત: હવામાન વિભાગની ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે. આજે સવારથી જ આકાશ કાળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાયેલું હતું. બપોરના સમયે સુરત જિલ્લાના છેવાડે આવેલા અને ચારે બાજુ જંગલોથી ઘેરાયેલા ઉમરપાડા તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. ભારે વરસાદને કારણે ઉમરપાડાના બજારો અને રસ્તાઓ જળમગ્ન થઈ ગયા હતા.
વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર
ઉમરપાડા તાલુકાના મોટાભાગના ખેડૂતો આકાશી ખેતી પર નિર્ભર છે. હાલ વરસી રહેલો વરસાદ તેમના માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરત જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ ઉમરપાડા તાલુકામાં જ નોંધાય છે. આ સારો વરસાદ ખેડૂતોના પાક માટે અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે, જેના કારણે તેમના ચહેરા પર ખુશી જોવા મળી રહી છે.
સુરત જિલ્લામાં સિઝનનો કુલ વરસાદ
સુરત જિલ્લામાં અત્યાર સુધી સરેરાશ ૧૩૭૮ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ વરસાદ ઉમરપાડા તાલુકામાં ૨૧૯૧ મીમી નોંધાયો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો વરસાદ ચોર્યાસી તાલુકામાં ૭૨૪ મીમી નોંધાયો છે.
તાલુકાવાર વરસાદના આંકડા:
- ઓલપાડ: ૯૩૩ મીમી
- માંગરોળ: ૧૧૭૧ મીમી
- માંડવી: ૧૦૧૧ મીમી
- કામરેજ: ૧૪૮૪ મીમી
- સુરત શહેર: ૧૫૮૭ મીમી
- પલસાણા: ૧૫૫૭ મીમી
- બારડોલી: ૧૬૬૯ મીમી
- મહુવા: ૧૪૫૭ મીમી
હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેને પગલે સુરત જિલ્લામાં મેઘમહેર યથાવત્ રહેવાની શક્યતા છે.
