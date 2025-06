ETV Bharat / state

પંચમહાલના શહેરામાં બે કલાકમા 6 ઈંચ વરસાદ, મંગલિયાણા-પાદરડી ગામ વચ્ચેનો રોડ ધોવાયો - HEAVY RAIN

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 25, 2025 at 8:04 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 8:43 AM IST 1 Min Read

પંચમહાલ: 24 જૂન મંગળવારના રોજ શહેરા નગર અને તાલુકામા બે કલાકમા છ ઈંચ વરસાદ ખાબકતા જનજીવન અસ્ત વ્યસ્ત બન્યુ હતુ. અણિયાદ ચોકડી વિસ્તારમાં સ્ટેટ હાઈવે પર બે ફુટ જેટલા પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને હાલાકી પડી હતી. શહેરા તાલુકાના મંગલિયાણા ગામ અને પાદરડી ગામ વચ્ચે રોડ ધોવાયો હતો, રોડ ધોવાઈ જતા વાહન વ્યવહારને અસર પહોંચી હતી. જ્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારમા પણ ભારે વરસાદને કારણે ખેતરો પાણીથી છલકાઈ ગયા હતા. પંચમહાલના શહેરામાં બે કલાકમા 6 ઈંચ વરસાદ (Etv Bharat Gujarat) પંચમહાલ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહીના પગલે મંગળવારના બપોરના રોજ બે વાગ્યાથી મેઘરાજાએ મન મૂકીને પધરામણી કરતા સર્વત્ર પાણી પાણી થઈ ગયું હતું. શહેરા નગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા .

