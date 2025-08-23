જુનાગઢ : ભાદરવી અમાસના દિવસે ગિરનારમાં આવેલા પવિત્ર દામોદર કુંડ ખાતે લાખોની સંખ્યામાં ભાવિક પોતાના પિતૃઓનું તર્પણ કરવા માટે આવતા હોય છે, પરંતુ આજે સવારે 9 કલાકે શરૂ થયેલા અતિ ભારે વરસાદને કારણે દામોદર કુંડમાં પિતૃ તર્પણ વિધિ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.
ધસમસતા પાણીના પ્રવાહની વચ્ચે સમગ્ર ભવનાથ વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે પેટ્રોલિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. વરસાદની તિવ્રતા ઘટતા દામોદર કુંડમાંથી પાણીનો પ્રવાહ સામાન્ય થઈ જતા ફરીથીc પિતૃ તર્પણ વિધિ શરૂ થશે.
ભારે વરસાદને કારણે પિતૃ તર્પણ વિધિ સ્થગીત : ભાદરવી અમાસના દિવસે ગીરનાર તળેટીમાં આવેલા પવિત્ર દામોદર કુંડ ખાતે લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો પોતાના પિતૃઓનું અર્પણ કરવા માટે આવતા હોય છે. આજે સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થયેલા અતિ ભારે વરસાદને કારણે દામોદર કુંડમાં ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ શરૂ થતા પિતૃ તર્પણ વિધિ અટકાવી દેવામાં આવી હતી.
અતિભારે વરસાદથી દામોદર કુંડમાં ભયજનક રીતે વરસાદી પાણી જોવા મળતો હતો. જેથી પિતૃ તર્પણ વિધિ માટે આવેલા તમામ ભાવિકોને ભવનાથ વિસ્તારની બહાર રોકી દેવામાં આવ્યા છે, અને દામોદર કુંડ સહિત ભવનાથના જે વિસ્તારોમાંથી નદી પસાર થઈ રહી છે.
આ તમામ સ્થળો પર કોઈપણ વ્યક્તિના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવીને સુરક્ષાના ભાગરૂપે બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. વરસાદ બંધ રહેતા તેમજ દામોદર કુંડમાં પાણીનો પ્રવાહ એકદમ સામાન્ય થઈ ગયા બાદ ફરી એક વખત તર્પણ વિધિ કરવા માટે ભાવિકોને જિલ્લા પ્રશાસન તરફથી મંજૂરી આપવામાં આવશે.
દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો કરે છે તર્પણ : દર વર્ષે ભાદરવી અમાસના દિવસે દામોદર કુંડમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો પોતાના પિતૃ તર્પણ વિધિ કરવા માટે આવતા હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે ઘણા વર્ષો પછી ભાદરવી અમાસના દિવસે અતિ ભારે વરસાદ પડતા પિતૃ તર્પણ વિધિ રોકી દેવામાં આવી હતી. આજે મધ્યરાત્રીએ 12 વાગ્યાથી ભાદરવી અમાસની વિધિ પંડિતો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
વહેલી સવારે 7 વાગ્યા સુધીમાં જે ભાવીકોએ પોતાના પિતૃની તર્પણ વિધિ પૂર્ણ કરી તેમને અમાસનો લાભ મળ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ શરૂ થયેલા ભારે વરસાદને કારણે તમામ ભાવિકો અને તીર્થ ગોર પણ સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડીને સમગ્ર દામોદર કુંડમાં કોઈપણ વ્યક્તિના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવીને ત્યાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
