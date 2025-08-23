ETV Bharat / state

જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ: બે કલાકમાં 102 મિ.મી. વરસાદ, ભવનાથમાં પૂરની સ્થિતિ - HEAVY RAIN IN JUNAGADH

આજે સવારે 8:00થી 10:00ના બે કલાકના સમયગાળામાં જુનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર ધોધમાર વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર વરસાદી પાણીનો જમાવડો જોવા મળ્યો.

જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ
જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 1:52 PM IST

જુનાગઢ: આજે સવારે 8:00થી 10:00ના બે કલાકના સમયગાળામાં જુનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર ધોધમાર વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર વરસાદી પાણીનો જમાવડો જોવા મળ્યો. ગિરનાર પર્વત પર સૌથી વધુ 102 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો, જેના કારણે ગિરનારથી નીચે વહેતી નદીઓમાં ભારે પૂર આવ્યું. આ પૂરનું પાણી ભવનાથ તળેટી અને પવિત્ર દામોદર કુંડમાંથી પસાર થયું, જેને લીધે ભવનાથ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી પાણીનો ભરાવો થયો.

  • ગિરનાર પર 102 મિ.મી. વરસાદ નોંધાયો
  • ભેસાણમાં 88 મિ.મી
  • જુનાગઢ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 53 મિ.મી
  • વંથલીમાં 44 મિ.મી.
  • માણાવદર, મેંદરડા, કેશોદ અને માળિયા હાટીના તાલુકાઓમાં સામાન્ય વરસાદ

બે કલાકમાં ધોધમાર વરસાદ

જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ
જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ
જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

વહેલી સવારે વાતાવરણમાં અચાનક બદલાવ આવ્યો અને ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો. જુનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત ઉપરાંત આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી પાણીનો જમાવડો જોવા મળ્યો. ગિરનાર પર 102 મિ.મી. વરસાદ નોંધાયો, જ્યારે ભેસાણમાં 88 મિ.મી., જુનાગઢ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 53 મિ.મી., અને વંથલીમાં 44 મિ.મી. વરસાદ નોંધાયો. માણાવદર, મેંદરડા, કેશોદ અને માળિયા હાટીના તાલુકાઓમાં સામાન્ય વરસાદના ઝાપટાં પડ્યાં.

જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ
જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ
જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ
જુનાગઢ અને ગિરનારમાં ધોધમાર વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

પૂરની સ્થિતિ અને વહીવટી પગલાં

અતિભારે વરસાદને કારણે ભવનાથમાં આવેલા જટાશંકર મહાદેવ, પવિત્ર દામોદર કુંડ અને વેલીગ્ડન ડેમની આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયું. સોનરખ નદીમાં પણ પૂરનું પાણી વહેતું જોવા મળ્યું. જિલ્લા વહીવટી તંત્રે આ વિસ્તારોમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. વાતાવરણ સ્થિર થયા બાદ અને પાણીનો પ્રવાહ મર્યાદિત થયા પછી ભવનાથ વિસ્તારના ધાર્મિક સ્થળોમાં ભાવિકોને તબક્કાવાર પ્રવેશની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

