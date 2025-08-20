ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ, વેરાવળ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લાગ્યું

ETV Bharat / state

વેરાવળ, તાલાલા, કોડીનાર, સુત્રાપાડા, ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકાઓમાં આજે વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 7:07 PM IST

ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના વેરાવળ, તાલાલા, કોડીનાર, સુત્રાપાડા, ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકાઓમાં આજે વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. સૌથી વધુ વરસાદ તાલાલામાં 4.5 ઇંચ નોંધાયો હતો. રાજ્ય હવામાન વિભાગ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને પગલે આજે બીજા દિવસે પણ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ ચાલુ રહ્યો છે.

આજે વહેલી સવારથી નોંધાયેલા વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે:

  • ગીર ગઢડા: 3 ઇંચ
  • તાલાલા: 4.5 ઇંચ
  • વેરાવળ: 2 ઇંચ
  • સુત્રાપાડા: 3 ઇંચ
  • કોડીનાર: 2 ઇંચ
  • ઉના: 1.5 ઇંચ

ભારે વરસાદને કારણે જિલ્લાના અનેક ડેમો ભરાયા છે અને નદી-નાળાઓમાં પૂર આવ્યું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો સૌથી મોટો હિરણ ડેમ ઓવરફ્લો થતાં તેના સાત દરવાજા 8-8 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે. ઉપરવાસમાં વરસાદી પાણીની ભરપૂર આવકને કારણે આ ડેમ છલકાયો છે. આ ડેમની નીચે આવેલા 14 ગામોને વહીવટી તંત્ર દ્વારા એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

સુત્રાપાડામાં ધોધમાર વરસાદને કારણે પ્રાચી તીર્થમાં બિરાજમાન ભગવાન માધવરાયજીની પ્રતિમા 10 થી 12 ફૂટ ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે. આ દૃશ્ય જોવા માટે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા.

જિલ્લામાં શિંગોડા અને હિરણ ડેમ સંપૂર્ણ ભરાયા છે, જ્યારે અન્ય ડેમો 80 ટકા સુધી ભરાયા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોના ગામોમાં વસતા લોકોને સાવચેતી રાખવા તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. ભારે વરસાદને પગલે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેને પહોંચી વળવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં જોવા મળ્યું છે.

કેટલાક ગામોમાં વીજપુરવઠો ખોરવાતાં લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જિલ્લા કલેક્ટરના આદેશથી તમામ તાલુકાઓમાં 24 કલાક ચાલતા કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. હાલની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે.

હવામાન વિભાગની સૂચના મુજબ, વેરાવળ બંદર પર 3 નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. દરિયામાં 50 થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને ઊંચા મોજાં ઉછળવાની શક્યતાને ધ્યાને લઈ આ સિગ્નલ લગાવાયું છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં લોકોને ન જવા અને માછીમારોને દરિયામાં ન જવા ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે.

ગત બે દિવસમાં ભારે વરસાદને કારણે નદીઓમાં પાણીની ભરપૂર આવક થઈ છે. હિરણ નદીમાં પાણીનું સ્તર વધતાં, સાવચેતીના ભાગરૂપે કાજલી માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસેના પૂલ પરથી તમામ પ્રકારના વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. લોકો એકઠા ન થાય અને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

