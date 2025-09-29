ભાવનગરમાં અનરાધાર મેઘ ખાબક્યો, ખેડૂતો અને ખેલૈયાઓ બંને ચિંતિત, શેત્રંજી ડેમના 30 દરવાજા ખોલાયા
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ખાબકેલા વરસાદે ખેલૈયાઓ અને ખેડૂતો બંનેને ચિંતિત કરી દીધા છે. બીજી તરફ ભાવનગરની જીવાદોરી ગણાતા શેત્રુંજી ડેમમાંથી ફરી પાણી છોડાયું છે.
Published : September 29, 2025 at 10:39 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં રવિવાર 28 તારીખના રોજ વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. એક રસ થઈ ગયેલા વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી.
ભાવનગર શહેરમાં અને જિલ્લામાં મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા હતા. તો બીજી તરફ ભાવનગર શહેરમાં સવારથી સાંજ સુધી વરસેલા વરસાદને પગલે પ્રોફેશનલ ગરબાઓના સ્થળો ઉપર પાણી ભરાવાથી ખેલૈયાઓ નિરાશ થયા હતા.
શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદ
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં સવારે 9 કલાકથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ધીમીધારે વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. ભાવનગર શહેરમાં સવારથી મોડી રાત સુધી વરસાદ વરસવાને પગલે ભાવનગર શહેર પાણી પાણી થઈ ગયું હતું.
જ્યારે જિલ્લામાં પણ સારો એવો વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે ખેડૂતો મગફળી, ડુંગળી અને કપાસનું વાવેતર કર્યું હોય અને હાલ તેનો ઉત્પાદનનો ઉતારો લેવાનો સમય હોય તેવા સમયે આવેલા વરસાદથી પાક બગડવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
જિલ્લામાં ક્યાં કેટલો નોંધાયો વરસાદ
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં નોંધાયેલા વરસાદના આંકડા પ્રમાણે જોઈએ તો 28 તારીખના રોજ સરકારી ચોપડે નોંધાયેલા આંકડા પ્રમાણે વલભીપુરમાં 10 મીમી, ઉમરાળા 18 મીમી, ભાવનગર 41 મીમી, ઘોઘા 31 મીમી, સિહોર 51 મીમી, ગારીયાધાર 35 મીમી, પાલીતાણા 31 મીમી, તળાજા 20 મીમી, મહુવા 71 મીમી અને જેસર 53 મીમીમળીને આખા દિવસનો 36.1 મીમી જિલ્લાનો વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે જિલ્લાનો કુલ વરસાદ જોઈએ તો 773 મીમી સીઝનનો વરસાદ નોંધાઇ ચૂક્યો છે. જિલ્લામાં સીઝનનો સૌથી વધુ વરસાદ સિહોરમાં 1102 મીમી અને મહુવા 1005 મીમી નોંધાયો છે.
નવરાત્રીમાં વરસાદી વિઘ્નથી ખેલૈયા નિરાશ
ભાવનગર શહેરમાં પ્રોફેશનલ ગરબાઓના આયોજન થયા હોય ત્યારે સવારથી ગુજરાત સરકારના મોસમ વિભાગ પ્રમાણે થયેલી આગાહીને પગલે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ વરસાદ મોડી રાત સુધી વરસ્યો હતો. જેથી નવરાત્રીના વિવિધ થયેલા પ્રોફેશનલ ગરબાઓના સ્થળોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા.
જેથી રવિવારના દિવસે રાસ લેવા માગતા ખેલૈયાઓ નિરાશ થયા હતા. ત્યારે બીજી તરફ ઉપરવાસના સારા એવા વરસાદને પગલે ભાવનગર જિલ્લાના શેત્રુંજી ડેમના મોડી રાતે 30 દરવાજા 1 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા હતા. 1800 ક્યુસેક પાણીની આવક સામે 1800 પાણી વહેતું કરવું પડ્યું હતું.