ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં અનરાધાર મેઘ ખાબક્યો, ખેડૂતો અને ખેલૈયાઓ બંને ચિંતિત, શેત્રંજી ડેમના 30 દરવાજા ખોલાયા

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ખાબકેલા વરસાદે ખેલૈયાઓ અને ખેડૂતો બંનેને ચિંતિત કરી દીધા છે. બીજી તરફ ભાવનગરની જીવાદોરી ગણાતા શેત્રુંજી ડેમમાંથી ફરી પાણી છોડાયું છે.

ભાવનગરમાં અનરાધાર મેઘ ખાબક્યો
ભાવનગરમાં અનરાધાર મેઘ ખાબક્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં રવિવાર 28 તારીખના રોજ વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. એક રસ થઈ ગયેલા વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી.

ભાવનગર શહેરમાં અને જિલ્લામાં મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા હતા. તો બીજી તરફ ભાવનગર શહેરમાં સવારથી સાંજ સુધી વરસેલા વરસાદને પગલે પ્રોફેશનલ ગરબાઓના સ્થળો ઉપર પાણી ભરાવાથી ખેલૈયાઓ નિરાશ થયા હતા.

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદ

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં સવારે 9 કલાકથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ધીમીધારે વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. ભાવનગર શહેરમાં સવારથી મોડી રાત સુધી વરસાદ વરસવાને પગલે ભાવનગર શહેર પાણી પાણી થઈ ગયું હતું.

ભાવનગરમાં ફરી મેઘરાજા મંડાયા
ભાવનગરમાં ફરી મેઘરાજા મંડાયા (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે જિલ્લામાં પણ સારો એવો વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે ખેડૂતો મગફળી, ડુંગળી અને કપાસનું વાવેતર કર્યું હોય અને હાલ તેનો ઉત્પાદનનો ઉતારો લેવાનો સમય હોય તેવા સમયે આવેલા વરસાદથી પાક બગડવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

ભાવનગર શહેરમાં ફરી મેઘરાજાની પધરામણી
ભાવનગર શહેરમાં ફરી મેઘરાજાની પધરામણી (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં ક્યાં કેટલો નોંધાયો વરસાદ

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં નોંધાયેલા વરસાદના આંકડા પ્રમાણે જોઈએ તો 28 તારીખના રોજ સરકારી ચોપડે નોંધાયેલા આંકડા પ્રમાણે વલભીપુરમાં 10 મીમી, ઉમરાળા 18 મીમી, ભાવનગર 41 મીમી, ઘોઘા 31 મીમી, સિહોર 51 મીમી, ગારીયાધાર 35 મીમી, પાલીતાણા 31 મીમી, તળાજા 20 મીમી, મહુવા 71 મીમી અને જેસર 53 મીમીમળીને આખા દિવસનો 36.1 મીમી જિલ્લાનો વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે જિલ્લાનો કુલ વરસાદ જોઈએ તો 773 મીમી સીઝનનો વરસાદ નોંધાઇ ચૂક્યો છે. જિલ્લામાં સીઝનનો સૌથી વધુ વરસાદ સિહોરમાં 1102 મીમી અને મહુવા 1005 મીમી નોંધાયો છે.

ગરબાના ગ્રાઉન્ડમાં ભરાયા પાણી
ગરબાના ગ્રાઉન્ડમાં ભરાયા પાણી (Etv Bharat Gujarat)

નવરાત્રીમાં વરસાદી વિઘ્નથી ખેલૈયા નિરાશ

ભાવનગર શહેરમાં પ્રોફેશનલ ગરબાઓના આયોજન થયા હોય ત્યારે સવારથી ગુજરાત સરકારના મોસમ વિભાગ પ્રમાણે થયેલી આગાહીને પગલે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ વરસાદ મોડી રાત સુધી વરસ્યો હતો. જેથી નવરાત્રીના વિવિધ થયેલા પ્રોફેશનલ ગરબાઓના સ્થળોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા.

ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાતા ખેલૈયાઓ નિરાશ
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાતા ખેલૈયાઓ નિરાશ (Etv Bharat Gujarat)

જેથી રવિવારના દિવસે રાસ લેવા માગતા ખેલૈયાઓ નિરાશ થયા હતા. ત્યારે બીજી તરફ ઉપરવાસના સારા એવા વરસાદને પગલે ભાવનગર જિલ્લાના શેત્રુંજી ડેમના મોડી રાતે 30 દરવાજા 1 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા હતા. 1800 ક્યુસેક પાણીની આવક સામે 1800 પાણી વહેતું કરવું પડ્યું હતું.

  1. નવરાત્રીની પૂર્વ રાત્રીએ ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી : બે ઈંચ જેટલો વરસાદ
  2. ભાવનગરના બોર તળાવમાં નવા નીર આવક: મનપાનો ખર્ચ બચશે-થશે ફાયદો, જાણો કેવી રીતે...

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN DURING NAVRATRIHEAVY RAIN DURING NAVRATRISHETRUNJI DAM OVERFLOWRAIN IN BHAVNAGARBHAVNAGAR RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.