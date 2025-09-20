અમદાવાદમાં સવારથી ભારે વરસાદ, શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તાર-રસ્તાઓ પર ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયા
Published : September 20, 2025 at 6:07 PM IST
અમદાવાદ : આજે બપોરથી શહેરના રાણીપ, ઘાટલોડીયા, શાસ્ત્રીનગર, નવરંગપુરા, જેવા વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અખબાર નગર વિસ્તારમાં ભારે વરસાદથી શાસ્ત્રીનગર બ્રિજમાં પાણી ભરાવાથી, બીજને બંધ કરવો પડ્યો છે. ભારે વરસાદથી સુભાષ બ્રિજ ઉપર, અને આરટીઓ સર્કલ ઉપર ભારે ટ્રાફિકજામ જોવા મળી રહ્યો છે. આરટીઓ સર્કલ પર, ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયા છે.
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ
આજે બપોરથી અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારો, ઘાટલોડિયા,શાસ્ત્રીનગર, નવરંગપુરા, રાણીપ, મોટેરા, શાહીબાગ, એરપોર્ટ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. વરસાદ બપોર 1:00 વાગ્યાથી ચાલુ થયો છે. છેલ્લા બે થી ત્રણ કલાક અલગ અલગ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અખબાર નગર વિસ્તારમાં ભારે વરસાદથી શાસ્ત્રીનગર બ્રિજમાં પાણી ભરાવાથી, બીજને બંધ કરવો પડ્યો છે.
શહેરમાં પાણી ભરાયા
ભારે વરસાદથી સુભાષ બ્રિજ ઉપર, અને આરટીઓ સર્કલ ઉપર ભારે ટ્રાફિકજામ જોવા મળી રહ્યો છે. આરટીઓ સર્કલ પર, ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયા છે. ભારે વરસાદ પડવાથી, આરટીઓ સર્કલના બીઆરટીએસ, પાણી ભરાયા છે. બપોરના સમય વરસાદ પડવાથી, સ્કૂલેથી છુટા બાળકોને ભારે તકલીફ પડી રહી છે. અચાનક જ ભારે વરસાદ પડવાથી, લોકો મુશ્કેલીમાં પડી ગયા છે.
નવરાત્રીને હવે 2 દિવસનો સમય બાકી છે. અત્યારે ભારે વરસાદ પડવાથી, જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં જે વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી યોજાય છે, પરંતુ ત્યા પાણી ભરાઈ ગયું છે, બીજા પણ નવરાત્રી ગ્રાઉન્ડમાં હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે. હવામાન વિભાગ અમદાવાદ દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, અગાઉ સાત દિવસમાં ગુજરાતમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આજે પણ અમદાવાદ શહેરમાં ઘણી જગ્યાએ પ્રિ-નવરાત્રીના કાર્યક્રમો હતા, તેમાં પણ મુશ્કેલી પડી શકે છે. ગરબાના આયોજકો ચિંતામાં મુકાયા છે. ભારે વરસાદ પડવાથી, ખેલૈયાઓમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
