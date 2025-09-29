ETV Bharat / state

વલસાડના કાંઠા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડું, 300થી વધુ ઘરોના છાપરા ઉડ્યા, અનેક પરિવારો બેહાલ

તાલુકાના 18 ગામોમાં 299 પાક મકાનો અને 40 કાચા મકાનોને નુકસાન થયું છે.

વલસાડના કાંઠા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડું
વલસાડના કાંઠા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડું
Published : September 29, 2025 at 3:44 PM IST

વલસાડ : ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું જેવી સ્થિતિ સર્જાવાને કારણે વલસાડના કાંઠા વિસ્તારમાં તારાજી સર્જાય છે. વલસાડ નજીક આવેલા કાંઠા વિસ્તારના ગામ સુરવાડામાં અનેક ઘરોના પતરા ઉડ્યા હતા. તાલુકાના 18 ગામોમાં 299 પાક મકાનો અને 40 કાચા મકાનોને નુકસાન થયું છે.

વલસાડના કાંઠા વિસ્તારમાં ઘણા ઘરોના છાપરા ઉડી જવાની ઘટના બની છે, તો નાના નાના ઝૂંપડાઓને પણ ભારે નુકસાન થયું છે. આ સાથે દરિયા કિનારે માછીમારી કરતા લોકોની હોડીઓને પણ નુકસાન થયું છે.

નુકસાની વળતર આપવા સૂચના અપાઈ

ગરીબ લોકોના ઘરોને નુકસાનની વાત તંત્ર સુધી પહોંચતા સાંસદ ધવલ પટેલે વલસાડ જિલ્લાના ગાંઠા વિસ્તારમાં જઈ લોકોની સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ સાથે વલસાડના પ્રાંત અધિકારી મામલતદાર અને તલાટીને પણ ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તમામ જગ્યાના સર્વેની સુચના અને તાત્કાલિક ધોરણે સૂચનાઓ સાંસદ ધવલ પટેલ દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું (ETV Bharat Gujarat)

સાંસદ ધવલ પટેલે અને પ્રાંત અધિકારી સાથે સ્થળ મુલાકાત કરી

કાંઠા વિસ્તારની અંદર જે ગરીબ લોકોના ઘર છે, અને તેઓના ઘરોને નુકસાન થયું છે, ત્યાં પણ ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા કરવા પ્રાંત અધિકારી દ્વારા વ્યવસ્થા કરાઈ હતી. વિસ્તારમાં જલ્દીથી સર્વે કરી નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. બીજી તરફ સાંસદ દ્વારા વલસાડ જિલ્લાના અલગ અલગ વિસ્તારમાં જો પાણી ભરાય તેવા સંજોગોમાં શું શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તેની પણ ચર્ચા પ્રાંત અધિકારી સાથે કરવામાં આવી હતી.

સાંસદ ધવલ પટેલે મુલાકાત કરી
સાંસદ ધવલ પટેલે મુલાકાત કરી (ETV Bharat Gujarat)

વલસાડ તાલુકાના 18 ગામો પૈકી 299 પાકા અને 40 કાચા મકાનોને નુકસાન

વલસાડ તાલુકાના કુલ 18 ગામ પૈકી તારીખ 22/28/2025ના રોજ વાવાઝોડા સાથે આવેલા વરસાદમાં થયેલા નુકસાનની અંગેની વિગત પ્રાંત અધિકારી કચેરીના જણાવ્યા અનુસાર પારનેરામાં એક કાચું મકાન સર્વોદયમાં 9 કાચા મકાન તેમજ એક પોર્ટ્રી ફાર્મના 25 પતરા ઉડી ગયા હતા. નંદાવલા ગામમાં પાંચ પાકા મકાનને નુકસાન થયું છે.

ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું
ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું (ETV Bharat Gujarat)

મોભોદમાં 15 પાકા મકાનને મોંઘોદ ડુંગળીમાં 15 પાકા મકાનને ધનોરીમાં 5 પાકા મકાનને ભાગડા વડામાં 28 પાકા મકાનને તેમજ 33 જેટલા કાચા મકાનને અંજલાઓમાં એક કાચું મકાન અને 10 જેટલા પાકા મકાનને વાગલધરામાં ચાર પાકા મકાનને તેમજ કાંઠા વિસ્તારમાં આવેલા સુરવાળા ગામમાં 112 જેટલા પાકા મકાનને નુકસાન થવા પામ્યું છે.

ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું
ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું (ETV Bharat Gujarat)

જ્યારે સેકવીમાં 24 જેટલા પાકા મકાનને નુકસાન થયું છે. આમ 18 ગામો પૈકી કુલ 40 કાચા મકાનને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જ્યારે 299 જેટલા પાકા મકાનને નુકસાન પહોંચ્યું છે. હાલ વહીવટી તંત્રની ટીમે સર્વે માટેની કામગીરી શરૂ કરી છે. નુકસાન પામેલા મકાનના માલિકોના દસ્તાવેજો એકત્ર કરીને તેમને જરૂરી ખર્ચ તેમજ મેડિકલ કીટ અને અન્ય જરૂરી જરૂરિયાત મુજબની સામગ્રી વહીવટી તંત્ર દ્વારા પૂરી પાડવા માટેની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.

વલસાડ જિલ્લામાં હજુ પણ હવામાન વિભાગની આગાહી

દક્ષિણ ગુજરાતમાં હાલ રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જેને લઈને વલસાડ જિલ્લામાં પણ આગામી 3 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. જેને લઇને વહીવટી તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. કાંઠા વિસ્તારમાં થયેલ નુકસાન અંગે વહીવટી નિરીક્ષણ બાદ સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું
ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું (ETV Bharat Gujarat)

માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ દિવસ માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેને પગલે કાંઠા વિસ્તારમાં માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. વલસાડ જિલ્લાના કાંઠા વિસ્તારમાં મોટાભાગે માછીમારો માછીમારી વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. કાંઠા વિસ્તારની અંદર ભારે પવન ફૂંકાવાને લઈ સાંસદ ધવલ પટેલે તમામ માછીમારોને પણ વિનંતી કરી હતી કે તેઓ દરિયો ખેડવા ન જાય.

ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું
ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું (ETV Bharat Gujarat)

વલસાડ જિલ્લાના 18 ગામોમાં પૈકી અનેક સ્થળે મીની વાવાઝોડુ કાંઠા વિસ્તાર ત્રાટકતા અનેક કાચા અને પાકા મકાનોને ભારે નુકસાન થયું છે. જેને પગલે ઘર માલિકોની હાલત દયનીય બની છે.

ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું
ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું (ETV Bharat Gujarat)

