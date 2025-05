ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં 16 વર્ષ બાદ વહેલું ચોમાસું, માછીમારોની આગામી 5 દિવસ દરિયા ન ખેડવાની સુચના અપાઈ - GUJARAT WEATHER UPDATE

અમદાવાદ: ચોમાસા અંગે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન થયું છે નૈઋત્યના ચોમાસાનું આ વર્ષે 7 દિવસ પહેલા આગમન થયું છે. આ અંગે હવામાન વિભાગ દ્વારા મોટી આગાહી આપવામાં આવી છે. માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના અપાઈ છે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર અશોક કુમાર દાસે જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે. ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર અશોક કુમાર દાસ (Etv Bharat Gujarat)

