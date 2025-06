ETV Bharat / state

આજે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી, આ જિલ્લા છે ઓરેન્જ એલર્ટની લિસ્ટમાં, જાણો.. - GUJARAT WEATHER UPDATE

આજે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 23, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 11:14 AM IST 1 Min Read

હૈદરાબાદ: રાજ્યમાં ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, અને શરૂઆતની સાથે જ સમગ્ર રાજ્યમાં મુશળધાર વરસાદ વરસવાનો શરૂ થઈ ગયો છે. ઉપરાંત કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ જવાની ઘટના પણ બની છે. આ દરમિયાન ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસો માટે પણ આગાહી કરી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ની માહિતી અનુસાર, 23 જૂન એટલે કે આજ રોજ રાજ્યમાં 14 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, પરિણામે આ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, આણંદ, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, મહીસાગર, અરવલ્લી, દાહોદ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. 23 જૂને રાજ્યમાં 14 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી (IMD)

