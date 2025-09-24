ETV Bharat / state

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી

દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે ડેમમાં પાણીની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 10:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે ડેમમાં પાણીની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. આના પરિણામે ડેમની જળસપાટી તેની પૂર્ણ ક્ષમતાની નજીક પહોંચી ગઈ છે.

હાલમાં ઉકાઈ ડેમમાં 1,59,275 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે. આ વધતી આવકને નિયંત્રિત કરવા માટે તંત્ર દ્વારા ડેમના કુલ 13 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે, જેમાં 11 દરવાજા 6 ફૂટ અને 2 દરવાજા 5 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. આ દરવાજાઓ દ્વારા હાલ 1,63,960 ક્યુસેક પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી (ETV Bharat Gujarat)

ડેમની જળસપાટી હાલ 343.92 ફૂટ સુધી પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે તેની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ ગણવામાં આવે છે. આથી ડેમની સપાટી હવે માત્ર એક ફૂટ જેટલી બાકી રહી છે. જો વરસાદનો જોર યથાવત રહેશે, તો તંત્રને વધુ દરવાજા ખોલવાની ફરજ પડી શકે છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી (ETV Bharat Gujarat)

ડેમમાંથી તાપી નદીમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવતાં નદીના બંને કાંઠે પાણીનું સ્તર ઝડપથી વધી રહ્યું છે. આના કારણે નદીકાંઠાના ગામોમાં ચિંતાનો માહોલ છવાયો છે. તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠે વસતા લોકોને સાવચેતીના ભાગરૂપે એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં નદીમાં માછીમારી સહિત નદીકાંઠે જવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે.

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી
ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની ભારે આવક: તાપી નદીના કાંઠે એલર્ટ જારી (ETV Bharat Gujarat)

તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ઉકાઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવાને કારણે તાપી નદીના વહેણમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા છે. નદીકાંઠે વસતા નાગરિકોને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.ઉલ્લેખનીય છે કે ઉકાઈ ડેમ રાજ્ય માટે સિંચાઈ, પીવાનું પાણી અને વીજઉત્પાદન માટે મહત્વનો સ્ત્રોત છે. જોકે, વરસાદી ઋતુમાં ડેમની જળસપાટી ભયજનક સ્તરની નજીક પહોંચે ત્યારે સુરક્ષાના પગલાંરૂપે પાણી છોડવું પડે છે. હાલની સ્થિતિમાં વરસાદનું જોર યથાવત હોવાથી અને ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક ચાલુ રહેવાથી તંત્રની ચિંતાઓ વધી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ઉકાઈ ડેમ રાજ્ય માટે સિંચાઈ, પીવાનું પાણી અને વીજઉત્પાદન માટે મહત્વનો સ્ત્રોત છે. જોકે, વરસાદી ઋતુમાં ડેમની જળસપાટી ભયજનક સ્તરની નજીક પહોંચે ત્યારે સુરક્ષાના પગલાંરૂપે પાણી છોડવું પડે છે. હાલની સ્થિતિમાં વરસાદનું જોર યથાવત હોવાથી અને ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક ચાલુ રહેવાથી તંત્રની ચિંતાઓ વધી છે.

અત્યાર સુધી તાપી નદીકાંઠે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની નથી. તંત્ર દ્વારા સમયસર કાર્યવાહી સાથે લોકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. જો વરસાદ યથાવત રહેશે, તો આવનારા કલાકોમાં વધુ દરવાજા ખોલીને પાણી છોડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

UKAI DAMHEAVY INFLOW OF WATERTAPI RIVERALERT ISSUEDUKAI DAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.