ગુજરાતમાં ચાઈનીઝ દોરી અને તુક્કલ પર પ્રતિબંધ મામલે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી, સરકારને એફિડેવિટ રજૂ કરવા આદેશ

પતંગ ઉડાવવા માટે કેટલીકવાર ચાઈનીઝ દોરી કે ગ્લાસ-કોટેડ માંજાનો ઉપયોગ થાય છે, જેના કારણે અનેક પક્ષીઓ અને માનવીઓના જીવનું જોખમ ઊભું થાય છે.

Published : September 12, 2025 at 9:07 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણનો તહેવાર હર્ષોલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે, અને લોકો મહિનાઓ પહેલાંથી જ પતંગ ચગાવવાનું શરૂ કરી દે છે. જોકે, પતંગ ઉડાવવા માટે કેટલીકવાર ચાઈનીઝ દોરી કે ગ્લાસ-કોટેડ માંજાનો ઉપયોગ થાય છે, જેના કારણે અનેક પક્ષીઓ અને માનવીઓના જીવનું જોખમ ઊભું થાય છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતમાં ચાઈનીઝ દોરી અને તુક્કલ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

વર્ષ 2016માં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ચાઈનીઝ દોરી, નાયલોન દોરી, સિન્થેટિક દોરી, ગ્લાસ-કોટેડ કોટન દોરી તથા આગનું જોખમ ઊભું કરતા ચાઈનીઝ તુક્કલ પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલ અને જજ ડી.એન. રેની બેન્ચે આ મામલે સુનાવણી કરી.

સરકારી વકીલે જણાવ્યું કે, ગુજરાત રાજ્યમાં ચાઈનીઝ દોરી, ચાઈનીઝ તુક્કલ અને ગ્લાસ-કોટેડ માંજાના વેચાણ, ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને ખરીદી પર પ્રતિબંધ છે. આ મુદ્દે ગૃહ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે 28 જુલાઈએ બેઠક યોજાઈ હતી. ડીજીપી કક્ષાએ તૈયારીઓ કરીને વિવિધ જિલ્લાઓમાં નિર્દેશો મોકલવામાં આવશે. પ્રતિબંધ સંબંધિત જાહેરનામું દર વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, આ નિયમોના ભંગ બદલ ફરિયાદ નોંધવાની સત્તા ડીસીપીને બદલે હેડ કોન્સ્ટેબલ કક્ષાના અધિકારીઓને પણ આપવામાં આવશે. ગૃહ વિભાગ દ્વારા આ અંગે નવી માર્ગદર્શિકા પણ જારી કરવામાં આવી છે. આ પ્રતિબંધ અંગે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા વ્યાપક જાહેરાત કરવામાં આવશે.

કોર્ટ મિત્રએ જણાવ્યું કે, ચાઈનીઝ દોરી અને તુક્કલ સામેની કાર્યવાહી ફક્ત ઉત્તરાયણ સુધી મર્યાદિત ન રહેવી જોઈએ, પરંતુ દિવાળીના તહેવારથી જ શરૂ થવી જોઈએ. દિવાળી દરમિયાન પણ આ દોરીઓનો ઉપયોગ થાય છે, જે પર્યાવરણ અને જાહેર સલામતી માટે જોખમી છે. કોર્ટ મિત્રની આ ભલામણને ધ્યાનમાં લઈને હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને આ મુદ્દે એફિડેવિટ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો છે. આ એફિડેવિટમાં સરકારે ચાઈનીઝ દોરી અને તુક્કલના વેચાણ તથા ઉપયોગને રોકવા માટે લીધેલાં પગલાંની વિગતો આપવાની રહેશે. આ ઉપરાંત, કોર્ટે અગાઉના આદેશોના પાલન અંગે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી તેની વિગતો જવાબદાર અધિકારીઓ પાસેથી માંગી છે. આ મામલે આગળની સુનાવણી 19 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ યોજાશે.

