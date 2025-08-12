ETV Bharat / state

અમદાવાદ બાદ સુરત એરપોર્ટ અંગે ચર્ચા, હાઈરાઇઝ બિલ્ડીંગ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી - BUILDING ISSUE NEAR SURAT AIRPORT

ગુજરાત હાઇકોર્ટે જણાવ્યું કે, 'પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાના આપણે સાક્ષી છીએ અને બહુમાળી ઇમારતોની અડચણ દૂર થવી જરૂરી છે.'

Published : August 12, 2025 at 12:34 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતના સુરત એરપોર્ટની આસપાસ ભયમાં મુકાય તેવા બાંધકામ થયા છે, જેને લઈને પેસેન્જર, ક્રુ મેમ્બર્સ અને આસપાસના રહેતા લોકોના સુરક્ષાનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. મહત્વની બાબત એ છે કે, આ બાંધકામ નિયમોના વિરુદ્ધ થયેલા છે. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સામાજિક કાર્યકર્તા વિશ્વાસ બાંભૂકર દ્વારા એક જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરાઈ હતી. તે મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે કહ્યું કે, 'જો એનઓસી (NOC)ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું હશે, તો બાંધકામ તોડી પાડવું પડશે.'

હાઇકોર્ટે જણાવ્યું કે, 'પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાના આપણે સાક્ષી છીએ અને બહુમાળી ઇમારતોની અડચણ દૂર થવી જરૂરી છે.'

12 જૂન એક એવો દિવસ હતો જ્યારે અમદાવાદના એરપોર્ટથી નજીકના રહેણાંક વિસ્તાર મેઘાણીનગરમાં એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન ક્રેશ થવાની ઘટના બની હતી, જેમાં 250 લોકો કરતા વધારે લોકોની મૃત્યુ થઈ હતી. પરંતુ સુરતના એરપોર્ટ પાસે પણ ઊંચી ઇમારતો ઉભી થઈ ગઈ છે, જેમાં લોકોનું માનવું છે કે આ ઇમારતોના લીધે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બની શકે છે. પરિણામે આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુરત એરપોર્ટની આસપાસની ઊંચી ઇમારતોના મામલે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે અમદાવાદમાં તાજેતરમાં થયેલા પ્લેન ક્રેશ જેવી દુર્ઘટના ફરી ન બને તે માટે કોર્ટે ગંભીરતા દર્શાવી હતી. આ મુદ્દે હાઈકોર્ટે એરપોર્ટ ઓથોરિટીને નવો સર્વે કરવા માટે સૂચન કર્યું છે. હિયરિંગ દરમિયાન કોર્ટે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે, 'જો NOCના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું હશે તો બાંધકામ તોડી પાડવું પડશે.' આગામી દિવસોમાં આ મામલે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

આ મામલે ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ અને જજ ડી.એન. રેની બેજ સમક્ષ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારે હાઇકોર્ટે કહ્યું હતું કે, અમુક રહેવાસીઓએ સિંગલ જજ પાસેથી કાર્યવાહી સામે સ્ટે મેળવ્યું છે. તે મેટરને પણ આ PILમાં ટેક કરાઈ છે. અગાઉ એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ જ બિલ્ડરોને NOC આપી હતી. હવે પ્રમાણ માપો બદલાયા છે. રી-સર્વે કરાયો છે. જે મુજબ અડચણો હોવાનું સાબિત થયું છે. અરજી પર યોજાયેલી સુનાવણીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે એરપોર્ટ ઓથોરિટીને સર્વે રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ કર્યો છે.

આ મુદ્દે અરજીમાં રસધાર એ સુરતમાં પણ પ્લેન ક્રેશની સંભાવના દર્શાવતા 47,000 લોકોના જીવ જોખમમાં હોવાનું કોર્ટને જણાવ્યું હતું. અરજીદારે જણાવ્યું હતું કે, 1990ના સુરતમાં હવાઈ પટ્ટી 1,400 મીટરની હતી, જેને એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ પોતાના હસ્તક લીધી હતી. બાદમાં તેની લંબાઈ વધારીને 2950 મીટર કરવામાં આવી હતી. પરંતુ વસ્તી વધવા લાગી અને આસપાસ બિલ્ડીંગો વધતા તેમાં 615 મીટરનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો.

અરજીમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, વર્ષ 2017માં અહીંથી 260 ફ્લાઈટનું સંચાલન થતું હતું, એપ્રિલ 2017થી માર્ચ 2018 સુધીમાં 6.81 લાખ પેસેન્જરોએ આ એરપોર્ટથી મુસાફરી કરી હતી. અરજીમાં દર્શાવેલા આંકડા મુજબ 90 બિલ્ડર છે. 18 પ્રોજેક્ટમાં NOC નો ભંગ થયું છે. આવા લોકોની અપાયેલી 40 નોટિસ પણ PIL માં જોડવામાં આવી હતી. DGCA દ્વારા આ બિલ્ડરો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવાનું નિર્દેશ આપતા એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ તેમને નોટિસ ફટકારી હતી.

ત્યારે હાઇકોર્ટે, બિલ્ડીંગનું અનાધિકૃત ભાગ તોડવા કલેક્ટરની મદદ કરવા પણ સુરત મહાનગરપાલિકાને સૂચન કર્યું હતું. આ અરજીમાં સુરત મહાનગરપાલિકા એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા અને DGCA પક્ષકાર છે.

