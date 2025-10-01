ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં હરસિદ્ધિ માતાજીને નવમાં નોરતે કરાયો હવન, વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા અકબંધ

ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલા હરસિધ્ધિ માતાજીના એકમાત્ર મંદિરે નવરાત્રીના અંતિમ નોરતે હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

હરસિદ્ધિ માતાજીને નવમાં નોરતે કરાયો હવન
હરસિદ્ધિ માતાજીને નવમાં નોરતે કરાયો હવન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : શહેરમાં આવેલા હરસિધ્ધિ માતાજીના મંદિરે દર વર્ષની પરંપરા મુજબ નવરાત્રીમાં નવમાં નોરતે હવનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. મંદિરની સ્થાપના વર્ષો પહેલા કરવામાં આવી હતી. ભગત પરિવાર હસ્તકના મંદિરમાં નવમા નોરતે હવનમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો લાભ લેવા પોહચે છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલા હરસિધ્ધિ માતાજીના એકમાત્ર મંદિરે નવરાત્રીના અંતિમ નોરતે હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગર શહેરના સુભાષનગર વિસ્તારમાં આવેલા હરસિધ્ધિ માતાજીના મંદિરે દર વર્ષની પરંપરા મુજબ છેલ્લા નોરતા ઉપર હવનનું આયોજન થાય છે. જો કે આ મંદિરની સ્થાપના ભગત પરિવાર દ્વારા વર્ષો પહેલા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી સમગ્ર પરિવાર નવમા નોરતે હવનને પગલે ઉપસ્થિત રહે છે. આ સાથે અન્ય ભક્તો પણ હાજરી આપે છે.

હરસિદ્ધિ માતાજીને નવમાં નોરતે કરાયો હવન (ETV Bharat Gujarat)

એક માત્ર હરસિદ્ધિ માતાજીના મંદીરે હવન

ભાવનગર શહેરના સુભાષનગર વિસ્તારમાં કંસારા નદી નજીક આવેલા હરસિધ્ધિ માતાજીનું મંદિરની સ્થાપના વર્ષો પહેલા થઈ હતી. ત્યારે આ મંદિરના ટ્રસ્ટમાં પ્રમુખ રહેલા રજનીભાઈ પોપટભાઈ ભગતે જણાવ્યું હતું કે, "અમારા ભગત પરીવારનું આ મંદિર છે. આ મંદિરની સ્થાપના 1989 પહેલા ભેગા થઈને સમગ્ર પરીવાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. સમગ્ર પરીવાર નવરાત્રીમાં મંદિરે ઉપસ્થિત રહી હવનમાં ભાગ લે છે."

હરસિદ્ધિ માતાજીને નવમાં નોરતે કરાયો હવન,
હરસિદ્ધિ માતાજીને નવમાં નોરતે કરાયો હવન, (ETV Bharat Gujarat)

માતાજીને વાજતે ગાજતે લવાયા હતા

ભાવનગરમાં આવેલા હરસિધ્ધિ માતાજીના મંદિરનો મઢ પહેલા શહેરના અન્ય ભાગમાં હતો, ત્યારે પ્રમુખ રજનીભાઈ ભગતે જણાવ્યું હતું કે અમારા માતાજીનો પહેલા મઢ હતો એ ઘોઘા દરવાજા પાસે હતો. ત્યાંથી 1989માં અમારા પરીવાર દ્વારા વાજતે ગાજતે માતાજીને સુભાષનગર ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં માતાજીની સ્થાપના કરીને મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી નવરાત્રીમાં નવમા નોરતે માતાજીના હવનનું આયોજન થાય છે.

વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા
વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

પૂજા અર્ચના માટે વ્યવસ્થા પૂજારીની

હરસિધ્ધિ માતાજીનું મુખ્ય મંદિર ઉજ્જૈનમાં અને ગુજરાતમાં પોરબંદર કોયલા ડુંગર ઉપર માતાજી બિરાજમાન છે, ત્યારે માતાજીના ફળાને પોરબંદરથી ભગત પરીવાર દ્વારા લાવવામાં આવ્યા હતા. જો કે મંદિરના પટાંગણમાં પૂજારીને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવી છે.જેથી કરીને માતાજીની પૂજા અર્ચના 365 દિવસ કરી શકાય તેવું આયોજન કરાયેલું છે. હાલ નવરાત્રીના નવમાં નોરતે હવનનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભગત પરિવાર સહિતના ભક્તો ઉપસ્થિત રહી હવનમાં આહુતિ આપી માતાજીની આરાધના કરી હતી.

હરસિદ્ધિ માતાજી
હરસિદ્ધિ માતાજી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. મહાઅષ્ટમીની રાત્રે ભદ્રકાળી મંદિરે યોજાયો મહાહવન, આખી રાત દર્શન માટે ભક્તોની ભીડ જામી
  2. પાવાગઢ મહાકાલી મંદિર ખાતે આઠમ નિમિત્તે હોમ હવન સાથે ભાવિકોનું ઘોડાપૂર; એસપી, કલેકટર સહિતના મહાનુભાવો રહ્યા ઉપસ્થિત

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAVNAGAR NEWSBHAVNAGAR NAVARATRIHARSIDDHI MATAJI HAVANSUBHASHNAGAR HARSIDDHI MATAJIBHAVNAGAR HARSIDDHI MATAJI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.