ખેડૂતનો મિત્ર પટ્ટાઈ (હેરિયર): તીડનો નાશ કરી પાક બચાવનાર પક્ષી
આ પક્ષી શિયાળાની શરૂઆતમાં ભારતના વિવિધ વિસ્તારોમાં મહેમાન બનીને આવે છે અને શિયાળાના અંત સુધી રહીને પરત ફરે છે.
Published : October 4, 2025 at 7:24 PM IST
ભાવનગર: ખેડૂતના પાકને તીડથી બચાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે હેરિયર, જેને ગુજરાતીમાં પટ્ટાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પક્ષી શિયાળાની શરૂઆતમાં ભારતના વિવિધ વિસ્તારોમાં મહેમાન બનીને આવે છે અને શિયાળાના અંત સુધી રહીને પરત ફરે છે. હેરિયરની ચાર પ્રજાતિઓ હોય છે, જેમાંથી ખાસ કરીને ભાવનગર જિલ્લાના ભાલ પંથકમાં આવેલા કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે છે.
પટ્ટાઈ (હેરિયર)ની વિશેષતાઓ
ભાવનગરના ભાલ પંથકમાં આવેલા કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં શિયાળાની શરૂઆતમાં હેરિયરની આગમન થાય છે. આ પક્ષીઓ ચાર પ્રજાતિઓમાં જોવા મળે છે, જે શિકારી પક્ષીઓનું એક વિશિષ્ટ જૂથ છે. આ પક્ષીઓ જમીન પર આરામ કરે છે અને હવામાં ખોરાકની શોધ કરે છે. તેમની વિશેષતાઓમાં લાંબા અને ઊંચા અંતર સુધી ઉડવાની ક્ષમતા, ઉત્તમ શ્રવણશક્તિ અને સમૂહમાં રહેવાની આદતનો સમાવેશ થાય છે. આ ચપળ અને કુશળ શિકારી પક્ષીઓનો મુખ્ય ખોરાક તીડ, માછલી, સાપ, ગરોળી, કાચિંડા અને નાના ઉંદરો છે. ઘાસના મેદાનોમાં રહેતી વખતે તેમને જંગલી બિલાડી, ઝરખ અને વરુ જેવા શિકારીઓથી ભય રહે છે. ખેતરોમાં ઊભા પાકને જંતુઓથી બચાવવામાં તેઓ જંતુનાશક (પેસ્ટિસાઈડ) જેવું કામ કરે છે.
ખેડૂતના મિત્ર તરીકે ભૂમિકા
કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના ACF નિલેશ જોષીના જણાવ્યા મુજબ, પટ્ટાઈ એટલે હેરિયર ખેડૂતનો સાચો મિત્ર છે. ભાલ વિસ્તાર આ પક્ષીઓ માટે ઉત્તમ રેસ્ટિંગ સાઈટ છે. દર વર્ષે દિવાળી પહેલાં તેમની આગમન શરૂ થાય છે અને માર્ચના અંત સુધી તેઓ ભાલમાં રહે છે. ઘાસના મેદાનો અને જુવારના ખેતરોમાં તીડનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી તે તેમનો મુખ્ય ખોરાક બને છે. આ ઉપરાંત, ઉંદર અને ગરોળી પણ તેમના ખોરાકનો ભાગ છે. આ પક્ષીઓ કઝાકિસ્તાન જેવા બરફથી ઢંકાયેલા વિસ્તારોમાંથી લગભગ 8,000 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને ભારત આવે છે અને અહીં કીટકો પર નિયંત્રણ રાખે છે.
સવારે ઉડે, સાંજે પરત ફરેનિલેશ જોષીના જણાવ્યા મુજબ, હેરિયરની ચાર પ્રજાતિઓ છે, જેમાંથી ચોથી પ્રજાતિ ઓછી જોવા મળે છે. આ પક્ષીઓ સમૂહમાં રહે છે અને સૂર્યોદય પહેલાં કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાંથી ઉડીને નીકળે છે. આખા ભાલ પંથકમાં ફરીને સાંજે પરત આવે છે અને ખુલ્લા વિસ્તારમાં રેસ્ટિંગ કરે છે. તેઓ જમીન પર રાતવાસો કરે છે.
હેરિયરની ચાર પ્રજાતિઓ નીચે મુજબ છે:
- પટ્ટી પટ્ટાઈ (Montagu's Harrier)
- પાન પટ્ટાઈ (Western Marsh Harrier અથવા Eurasian Marsh Harrier)
- ઉજળી પટ્ટાઈ (Pale Harrier અથવા Pallid Harrier)
- ઉતરી પટ્ટાઈ અથવા વિલાયતી પટ્ટાઈ (Hen Harrier અથવા Northern Harrier)
