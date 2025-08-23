ખેડા: પવિત્ર શ્રાવણ માસના અંતિમ દિવસે આજે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે ઉમટ્યા હતા. ડાકોરમાં શ્રાવણી અમાસને હરિયાળી અમાસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આજે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના વિશેષ હરિયાળા શણગારમાં દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.
જિલ્લાભરના મંદિરોમાં ભાવિકોની ભીડ:
ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર સહિત જિલ્લાભરના વિવિધ મંદિરોમાં દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ ભાવિકો ઉમટ્યા હતા.
ભગવાનનો હરિયાળો શણગાર:
મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું કે, રણછોડરાયજી મંદિરમાં આ દિવસને હરિયાળી અમાસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આજે ભગવાનને લીલાં વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે અને વિશેષ હરિયાળો શણગાર કરવામાં આવે છે. ભગવાનને વિવિધ ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે. હરિયાળી અમાસ શ્રાવણ માસનો અંતિમ દિવસ હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન માટે આવે છે.
ભાવિકની ભાવના:
સુરતથી આવેલા ભાવિક ગોપીબેને જણાવ્યું, “અમે ભગવાન રણછોડરાયજીમાં ગાઢ શ્રદ્ધા ધરાવીએ છીએ. આજે અમે ધજા ચઢાવવા આવ્યા છીએ. બધા પર ભગવાન રણછોડરાયજીના આશીર્વાદ રહે એવી પ્રાર્થના અમે ભગવાનના ચરણોમાં કરીએ છીએ.”
જિલ્લામાં શિવ અને વિષ્ણુની પૂજા:
હરિયાળી અમાસે ભગવાન શિવજીની સાથે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવામાં આવે છે. આજે જિલ્લાના ડાકોર, વડતાલ, ગળતેશ્વર, રઢુ, પીજ, ઉત્કંઠેશ્વર, નડિયાદ સહિતના સ્થળોએ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદિરોમાં દર્શન માટે ઉમટ્યા હતા.
