ગુજરાતના પ્રથમ પેડમેન: પાલનપુરના શિક્ષકની સેનિટરી પેડ પરબ દ્વારા સમાજ સુધારણાની અનોખી પહેલ - GUJARATS FIRST PADMAN

શિક્ષકે સમાજને નવી દિશા આપવા, ગેરમાન્યતાઓ અને અંધશ્રદ્ધાઓ દૂર કરવા માટે પોતાના ઘરની બહાર જાહેર સ્થળે આ પરબ ખુલ્લી મૂકી છે.

ગુજરાતના પ્રથમ પેડમેન: પાલનપુરના શિક્ષકની સેનિટરી પેડ પરબ દ્વારા સમાજ સુધારણાની અનોખી પહેલ
ગુજરાતના પ્રથમ પેડમેન: પાલનપુરના શિક્ષકની સેનિટરી પેડ પરબ દ્વારા સમાજ સુધારણાની અનોખી પહેલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 4:49 PM IST

બનાસકાંઠા: એક એવા શિક્ષકે સમાજમાં નવો પ્રકાશ પાથર્યો છે, જેમણે લોકો શરમ અને સંકોચ અનુભવે તેવી એક અનોખી પરબ શરૂ કરી છે. આ શિક્ષકે સમાજને નવી દિશા આપવા, ગેરમાન્યતાઓ અને અંધશ્રદ્ધાઓ દૂર કરવા માટે પોતાના ઘરની બહાર જાહેર સ્થળે આ પરબ ખુલ્લી મૂકી છે. ગુજરાતમાં આ પ્રકારની પહેલ શરૂ કરનાર આ પ્રથમ શિક્ષક છે.

પાલનપુરના કલા શિક્ષક નયન ચત્રારિયા શાળામાં શિક્ષણ આપવાની સાથે સામાજિક સુધારણા માટે પણ કાર્યરત છે. તેમણે મહિલાઓ અને દીકરીઓના માસિક ધર્મ સંબંધિત ગેરમાન્યતાઓ અને અંધશ્રદ્ધાઓ દૂર કરવા એક ખાસ પહેલ શરૂ કરી છે. આશરે પાંચ વર્ષ પહેલાં એક ઘટનાએ તેમને આ દિશામાં કામ કરવા પ્રેરિત કર્યા.

ગુજરાતના પ્રથમ પેડમેન: પાલનપુરના શિક્ષકની સેનિટરી પેડ પરબ દ્વારા સમાજ સુધારણાની અનોખી પહેલ (ETV Bharat Gujarat)

અંતરિયાળ ગામડાઓમાં સામાજિક કાર્યો માટે ફરતી વખતે નયન ચત્રારિયાએ એક દીકરીને રડતી અને તેની માતાને તેને મારતા જોઈ. પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી કે દીકરી માસિક ધર્મમાં હતી અને ગામડાઓમાં આ વિષયને લઈને અંધશ્રદ્ધાઓ પ્રવર્તે છે. આ ઘટનાએ શિક્ષકને "પેડમેન" બનવા માટે પ્રેરિત કર્યા.

સમાજ સુધારણાના સંકલ્પ સાથે નયન ચત્રારિયાએ છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં 476 ગામડાઓમાં ફરીને 10 થી 14 વર્ષની 76,123 જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓને 3,80,000થી વધુ મફત સેનિટરી પેડનું વિતરણ કર્યું છે. તેમના જન્મદિવસ પ્રસંગે તેમણે એક અનોખી પહેલ શરૂ કરી, જે ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પ્રથમ છે. તેમણે પોતાના ઘરની બહાર જાહેર સ્થળે "મફત સેનિટરી પેડ પરબ" ખુલ્લી મૂકી, જેથી જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓ અને મહિલાઓ શરમ કે સંકોચ વિના સેનિટરી પેડનો લાભ લઈ શકે.

આ અનોખી પહેલ પાલનપુરથી શરૂ થઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રેરણારૂપ બનશે એવી આશા છે. નયન ચત્રારિયાનું માનવું છે કે સ્ત્રીઓના આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા સંબંધિત વિષયો પર ખુલ્લેઆમ ચર્ચા થવી જોઈએ અને તેમને જરૂરી સુવિધાઓ મળવી જોઈએ. આ પહેલને સ્થાનિક સમાજ અને શૈક્ષણિક જગત તરફથી પણ વ્યાપક સમર્થન મળ્યું છે.

નયન ચત્રારિયા આ અભિયાનને ગુજરાતનાં વિવિધ શહેરો અને ગામડાઓમાં ફેલાવવાનો સંકલ્પ ધરાવે છે. આ "સેનિટરી પેડ પરબ" માત્ર એક સેવા નથી, પરંતુ સમાજમાં સ્વચ્છતા, આરોગ્ય અને સન્માન માટેની એક ક્રાંતિ છે, જેનો પ્રારંભ ગુજરાતના પાલનપુરથી થયો છે.

