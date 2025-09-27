ETV Bharat / state

ગુજરાતની પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન સુરતથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધી શરૂ

આ ટ્રેન ઓડિશાના બ્રહ્મપુરને જોડે છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓડિશાથી વર્ચ્યુઅલી ફ્લેગ ઓફ કરીને તેનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 1:57 PM IST

સુરત: રાજ્યની પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનો શુભારંભ સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી થયો છે. આ ટ્રેન ઓડિશાના બ્રહ્મપુરને જોડે છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓડિશાથી વર્ચ્યુઅલી ફ્લેગ ઓફ કરીને તેનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. સુરતમાં રોજગારી માટે સ્થાયી થયેલા હજારો ઓડિશાવાસીઓને આ ટ્રેનના રૂપમાં સસ્તી અને આરામદાયક મુસાફરીનો નવો વિકલ્પ મળ્યો છે.

કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં વીડિયો કોન્ફરન્સથી જોડાયા હતા. ઉધના-બ્રહ્મપુર અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના શુભારંભ વેળાએ સેંકડો ઓડિશાવાસીઓએ ઉપસ્થિત રહી, તિરંગા ઝંડા લહેરાવી અને 'જય જગન્નાથ'ના નારા સાથે કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

આ ટ્રેન 5 ઓક્ટોબર, 2025થી નિયમિત રીતે કાર્યરત થશે, અને તેનું બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. સામાન્ય મુસાફરો, ખાસ કરીને સુરતમાં સ્થાયી થયેલા ઓડિશાના શ્રમિકોને સસ્તા ભાડે આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ મળશે. ટ્રેન નંદુરબાર, જલગાંવ, ભૂસાવલ, બડનેરા, વર્ધા, નાગપુર, ગોંદિયા, રાયપુર, ટીટલાગઢ, રાયગડા, વિજયનગર સહિતના મુખ્ય સ્ટેશનો પર રોકાશે.

કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું કે, અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ સામાન્ય માણસને આધુનિક, સલામત અને આરામદાયક મુસાફરી પૂરી પાડવાના ભારતીય રેલવેના પ્રયાસોમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ કદમ છે. સુરતમાં રહેતા ઓડિશાના હજારો પરિવારોને તહેવારો અને રજાઓ દરમિયાન પોતાના વતન જવા માટે સીધી ટ્રેનની કનેક્ટિવિટી મળી છે, જેનાથી તેમની મુસાફરી સરળ બનશે.

મંત્રીએ વિશેષ જાહેરાત કરી કે, સ્થાનિક લોકો અને જનપ્રતિનિધિઓની માગણીને ધ્યાને લઈ, આ સાપ્તાહિક ટ્રેનને બે મહિના બાદ દૈનિક ધોરણે શરૂ કરવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે, બ્રહ્મપુર-ઉધના-બ્રહ્મપુર અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના મહત્વના જિલ્લાઓને જોડશે. આ ટ્રેન માત્ર મુસાફરીની સુવિધા જ નહીં, પરંતુ આર્થિક અને સામાજિક વિકાસનો નવો અધ્યાય પણ ખોલશે. તે સુરત અને ઓડિશા વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.

આ પ્રસંગે સાંસદ મુકેશભાઈ દલાલ, ધારાસભ્ય સંગીતાબેન પાટીલ, મનુભાઈ પટેલ, મેયર દક્ષેશભાઈ માવાણી, શહેર સંગઠન પ્રમુખ પરેશ પટેલ, વેસ્ટર્ન રેલવેના જનરલ મેનેજર વિવેકકુમાર ગુપ્તા, વેસ્ટર્ન રેલવેના મુંબઈ ડિવિઝનના DRM પંકજ સિંહ અને નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

અમૃત ભારત એક્સપ્રેસની વિશેષતાઓ:

  • સ્લીપર અને જનરલ ક્લાસ સહિત 22 કોચની સુવિધા
  • 1800થી વધુ મુસાફરોની ક્ષમતા
  • 130 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ
  • તમામ કોચમાં સીસીટીવી કેમેરા, આપાતકાલીન સુવિધાઓ, એલઈડી બોર્ડ
  • બંને છેડે એન્જિન ધરાવતી ટ્રેન
  • આરામદાયક, ઝટકા-રહિત મુસાફરી
  • ફાયરપ્રૂફ સીટો, વોટર બોટલ સ્ટેન્ડ, ચાર્જિંગ પોઈન્ટ, પેન્ટ્રી કારની સુવિધા

અમૃત ભારત એક્સપ્રેસનું સમયપત્રક:

ગુજરાતની પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન નં. 09021/09022 તરીકે ચલાવવામાં આવશે. ટ્રેન નં. 09021 ઉધના-બ્રહ્મપુર અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ દર રવિવારે ઉધનાથી રવાના થશે, જ્યારે ટ્રેન નં. 09022 બ્રહ્મપુર-ઉધના અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ દર સોમવારે રવાના થશે. જનરલ કોચનું ભાડું રૂ. 495 અને સ્લીપર કોચનું ભાડું રૂ. 795 છે.

