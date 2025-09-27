ETV Bharat / state

ઓસમાણ મીરે ETV પર સંભળાવ્યો 'મારી નાવડી ઊભી છે મજધાર...' ગરબો, 'ઓપરેશન સિંદૂર'માં સેનાના શૂરવીરતાને વખાણી

GMDC ગ્રાઉન્ડમાં આયોજીત આ મહોત્સવમાં પાંચમા દિવસે પ્રખ્યાત લોકગાયક ઓસમાણ મીર તેમના પુત્ર આમિર મીર સાથે ખેલૈયાઓને ગરબે રમાડવા પહોંચ્યા હતા.

ઓસમાણ મીરની ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીત
ઓસમાણ મીરની ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 4:46 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા આયોજીત વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડમાં આયોજીત આ મહોત્સવમાં પાંચમા દિવસે પ્રખ્યાત લોકગાયક ઓસમાણ મીર તેમના પુત્ર આમિર મીર સાથે ખેલૈયાઓને ગરબે રમાડવા પહોંચ્યા હતા. ઓસમાણ મીર અને આમિર મીરના સૂર પર ખેલૈયાઓ મનમૂકીને ગરબે ઝૂમ્યા હતા. આ દરમિયાન લોકગાયક ઓસમાણ મીરે ETV Bharat સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.

'માતાજીના ગુણગાન-આરાધનાથી અમે તેમને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ'
આ તકે ઓસમાણ મીરે કહ્યું કે, માતાજીના નવલા નોરતા ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે તમામ ભક્તોને નવરાત્રીની લાખ લાખ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છે. માતા સરસ્વતીએ મારી જેમ તમામ કલાકારોને આ કંઠની ભેટ આપી છે, ત્યારે આ નવ દિવસ અમારા કંઠથી માતાજીના ગુણગાન અને આરાધના કરી તેમને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. ઉપરાંત યુવા ખેલૈયાઓ સહિત નાના-મોટા સૌ પરિવાર સાથે માતાજીના ગરબે ઘૂમી આનંદ કરે છે.

ઓસમાણ મીરની ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)

સેનાની શૂરવીરતાના કર્યા વખાણ
ઓપરેશન સિંદૂર અને ભારતીય જવાનોને વધાવવા ઓસમાણ મીરે અનેક કાર્યક્રમો કર્યા હતા. આ વિશે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતીય સેનાના વીર જવાનોએ શૂરવીરતા દાખવી છે, તેમના ગુણગાન ગાવા એ મારા માટે ગૌરવની વાત હતી. હું સામાન્ય દિવસોમાં પણ ભારતીય જવાનોની વાત કરું જ છું. કારણ કે આપણે તેમના ઋણી છીએ કે તેઓ સરહદ પર દેશની સુરક્ષા કરે છે તેથી આપણે આનંદ કરી શકીએ છીએ. આથી તમામ જવાનોને અમે વંદન કરીએ છીએ.

આ ઉપરાંત તેમણે ETVના દર્શકો માટે કેમેરા સમક્ષ 'મારી નાવડી ઊભી છે મજધાર મારી માવડી ઉતારોને ભવ પાર...' ગરબો પણ ગાયો હતો.

