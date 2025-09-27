ઓસમાણ મીરે ETV પર સંભળાવ્યો 'મારી નાવડી ઊભી છે મજધાર...' ગરબો, 'ઓપરેશન સિંદૂર'માં સેનાના શૂરવીરતાને વખાણી
Published : September 27, 2025 at 4:46 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા આયોજીત વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડમાં આયોજીત આ મહોત્સવમાં પાંચમા દિવસે પ્રખ્યાત લોકગાયક ઓસમાણ મીર તેમના પુત્ર આમિર મીર સાથે ખેલૈયાઓને ગરબે રમાડવા પહોંચ્યા હતા. ઓસમાણ મીર અને આમિર મીરના સૂર પર ખેલૈયાઓ મનમૂકીને ગરબે ઝૂમ્યા હતા. આ દરમિયાન લોકગાયક ઓસમાણ મીરે ETV Bharat સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.
'માતાજીના ગુણગાન-આરાધનાથી અમે તેમને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ'
આ તકે ઓસમાણ મીરે કહ્યું કે, માતાજીના નવલા નોરતા ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે તમામ ભક્તોને નવરાત્રીની લાખ લાખ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છે. માતા સરસ્વતીએ મારી જેમ તમામ કલાકારોને આ કંઠની ભેટ આપી છે, ત્યારે આ નવ દિવસ અમારા કંઠથી માતાજીના ગુણગાન અને આરાધના કરી તેમને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. ઉપરાંત યુવા ખેલૈયાઓ સહિત નાના-મોટા સૌ પરિવાર સાથે માતાજીના ગરબે ઘૂમી આનંદ કરે છે.
સેનાની શૂરવીરતાના કર્યા વખાણ
ઓપરેશન સિંદૂર અને ભારતીય જવાનોને વધાવવા ઓસમાણ મીરે અનેક કાર્યક્રમો કર્યા હતા. આ વિશે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતીય સેનાના વીર જવાનોએ શૂરવીરતા દાખવી છે, તેમના ગુણગાન ગાવા એ મારા માટે ગૌરવની વાત હતી. હું સામાન્ય દિવસોમાં પણ ભારતીય જવાનોની વાત કરું જ છું. કારણ કે આપણે તેમના ઋણી છીએ કે તેઓ સરહદ પર દેશની સુરક્ષા કરે છે તેથી આપણે આનંદ કરી શકીએ છીએ. આથી તમામ જવાનોને અમે વંદન કરીએ છીએ.
આ ઉપરાંત તેમણે ETVના દર્શકો માટે કેમેરા સમક્ષ 'મારી નાવડી ઊભી છે મજધાર મારી માવડી ઉતારોને ભવ પાર...' ગરબો પણ ગાયો હતો.
