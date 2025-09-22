અમદાવાદમાં યોજાયો 'ગુજરાતી ચલચિત્ર પારિતોષિક વિતરણ સમારોહ-2025'
આ તકે ગુજરાતી ચલચિત્રોના શ્રેષ્ઠ કલાકાર-કસબીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 43 જેટલા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 22, 2025 at 12:01 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 12:56 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતી ચલચિત્ર પારિતોષિક વિતરણ સમારોહ-2025 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વિવિધ કેટેગરીના 43 જેટલા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા. આ તકે ગુજરાતી ફિલ્મજગતના જાણીતા નિર્માતા, દિગ્દર્શકો, અભિનેતા સહિત મોટી સંખ્યામાં કલાકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મુળુભાઈ બેરા, અમદાવાદના મેયર પ્રતિભા જૈન, ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર સહિતના મહાનુભાવો વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ આયોજન માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ, માહિતી નિયામકની કચેરી અને કલર્સ ગુજરાતી સિનેમાના સંયુક્ત ઉપક્રમે કરવામાં આવ્યું હતું. વર્ષ 2023માં રજૂ થયેલા ગુજરાતી ચલચિત્રોના શ્રેષ્ઠ કલાકાર -કસબીઓને આ તકે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પારિતોષિક એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાત બન્યું ફિલ્મ ઉદ્યોગનું હબ : ગુજરાતી ચલચિત્ર પારિતોષિક વિતરણ સમારોહ-2025 માં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, અન્ય ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી પણ ગુજરાતના સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન તરફ આકર્ષિત થઈ છે. વિકાસનું રોલ મોડલ બનેલું ગુજરાત ફિલ્મ ઉદ્યોગનું પણ હબ બની રહ્યું છે. ભારત વિશ્વની ત્રીજી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બનવા તરફ આગળ વધ્યું છે, તેમાં ફિલ્મ અને કલા જગતના સ્ટાર્ટઅપ્સનું પણ મહત્વનું યોગદાન છે.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આજે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમદાવાદ ખાતે આયોજિત ગુજરાતી ચલચિત્ર પારિતોષિક વિતરણ સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ્હસ્તે વર્ષ 2023માં રજૂ થયેલા ગુજરાતી ચલચિત્રોના શ્રેષ્ઠ કલાકાર-કસબીઓને વિવિધ કેટેગરીના 43 જેટલા એવોર્ડ્સ પ્રવાસન અને…
CM પટેલે કહ્યું કે, ગુજરાતી ફિલ્મોના બદલાતા કલેવર, માતૃભાષા પ્રત્યે લોકોનો વધતો જતો લગાવ અને ઉત્સાહ તથા સામાજિક વિષયોને સ્પર્શતી ફિલ્મના યુગને પરિણામે ગુજરાતી ફિલ્મો આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવમાં પણ દેશ અને રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી થઈ છે. ગુજરાતીઓ વિશ્વભરમાં જ્યાં પણ વસ્યા છે ત્યાં તે પ્રદેશના થઈને રહ્યા છે. ગુજરાતી ભાષાને ત્યાં પણ તેમણે જાળવી રાખીને માતૃભાષાનું ગૌરવ કર્યું છે. ફિલ્મ ભાષા અને પ્રાંતના સીમાડા વટાવીને દેશના ખૂણે-ખૂણે પહોંચી લોકોના દિલને સ્પર્શે છે.
ગુજરાતમાં ફિલ્મ ફેર એવોર્ડનું આયોજન : ગુજરાતના આંગણે આ વર્ષે સતત બીજી વાર ફિલ્મ ફેર એવોર્ડનું આયોજન આગામી દિવસોમાં થવાનું છે. આ અંગે ભૂમિકા આપતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, જે પ્રકારે મનોરંજન માટે પ્લેટફોર્મ્સ વધતા જાય છે તે જોતા આ તો માત્ર શરૂઆત છે, આવનારા દિવસોમાં ફિલ્મો અને મનોરંજન ક્ષેત્ર માટે મોટી ક્ષિતિજો ખુલવાની છે. ઐતિહાસિક, પ્રાકૃતિક અને સાંસ્કૃતિક સ્થળ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, કચ્છનું સફેદ રણ અને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટ રાણકી વાવ જેવા આકર્ષણોને ફિલ્મના માધ્યમથી વિશ્વ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાનું પ્લેટફોર્મ ગુજરાતે પૂરું પાડ્યું છે.
સ્વદેશી વસ્તુઓ અપનાવવા માટે અપીલ
મુખ્યમંત્રી પટેલે કલા જગત સાથે જોડાયેલા સૌ કલાકારોને તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી લોકોને સ્વદેશી વસ્તુઓ અપનાવવા માટેની અપીલ કરવાની પ્રેરણા આપી હતી. આ સાથે કહ્યું કે, કોઈ ગામ કે નાના શહેરમાં થતું ફિલ્મનું શુટીંગ ત્યાંની સ્થાનિક ઘણી બધી નાની-મોટી વસ્તુના ખરીદ-વેચાણ દ્વારા વોકલ ફોર લોકલનો ધ્યેય ચરિતાર્થ કરી સ્થાનિક અર્થતંત્રને પણ વેગ આપે છે.
