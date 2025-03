ETV Bharat / state

અમેરિકામાં ગુજરાતી પિતા-પુત્રીની ગોળીમારીને હત્યા, મહેસાણાનો પાટીદાર પરિવાર 6 વર્ષ પહેલા US ગયો હતો - TWO GUJARATI SHOT DEAD IN US

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Mar 22, 2025, 6:02 PM IST | Updated : Mar 22, 2025, 6:17 PM IST

મહેસાણા: અમેરિકામાં વધુ એકવાર ગુજરાતીની હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. વર્જિનિયા સ્ટેટમાં સ્ટોરમાં કામ કરી રહેલા પિતા-પુત્ર પર એક અશ્વેતે ગોળી ચલાવી હતી. જેમાં પિતાનું સ્થળ પર જ મોત થયું હતું, જ્યારે દીકરાનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. ઘટના મામલે પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો છે. વિગતો મુજબ, અમેરિકામાં વસતા મહેસાણાના પાટીદાર પરિવારના બે સભ્યો પર ફાયરિંગ કરીને હત્યા નિપજાવી કાઢવાની ઘટના સામે આવી છે. વર્જિનિયાના એકોમેક કાઉન્ટીમાં 56 વર્ષના પ્રદિપભાઈ પટેલ તથા તેમની 24 વર્ષની પુત્રી ઉર્વી પટેલ સ્ટોરમાં હાજર હતા. આ દરમિયાન એક અશ્વેત સ્ટોરમાં ઘુસી આવ્યો હતો અને ગોળીબાર કર્યો હતો. જેમાં માથા પર ગોળી વાગતા પ્રદિપભાઈનું સ્થળ પર જ મોત થઈ ગયું હતું, જ્યારે દીકરીને ગંભીર ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે 36 કલાક સુધી લાંબી સારવાર બાદ ઉર્વીનું પણ મોત થઈ ગયું. અમેરિકામાં ગુજરાતીની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

