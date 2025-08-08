Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ગુજરાતી ફિલ્મોના એવોર્ડમાં વ્હાલા દવલાની નીતિ? હિતેને કુમારે કર્યા સણસણતા આક્ષેપ - HITEN KUMAR GUJARATI FILM AWARD

જાણીતા એક્ટર હિતેન કુમારે ફિલ્મ મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયામાં વહાલા દવલાની નીતિનો આક્ષેપ કર્યો છે અને જ્યૂરી પર શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ ધ્યાને ન લેવાનો આરોપ મૂક્યો છે.

હિતેન કુમારના ફિલ્મ મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા પર સવાલ
હિતેન કુમારના ફિલ્મ મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા પર સવાલ (Facebook and ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 10:49 PM IST

3 Min Read

અમદાવાદ: હાલમાં જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023માં બનેલી ગુજરાતી ફિલ્મો માટે ચલચિત્ર પારિતોષિકની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જોકે આ એવોર્ડની જાહેરાત બાદ વિવાદનો નવો મધપૂડો છેડાયો છે. જાણીતા ગુજરાતી એક્ટર હિતેન કુમારે ફિલ્મ મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયામાં વહાલા દવલાની નીતિનો આક્ષેપ કર્યો છે અને જ્યૂરી પર શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ ધ્યાને ન લેવાનો આરોપ મૂક્યો છે. દિગ્ગજ ગુજરાતી એક્ટર હિતેન કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરી આ અંગે ફિલ્મની પસંદગીમાં પારદર્શિતા ન દેખાતી હોવાનું કહ્યું છે.

વીડિયો પોસ્ટ કરીને ફિલ્મની પસંદગી પર ઉઠાવ્યા સવાલ
હિતેન કુમારે વીડિયો પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, આવી જાહેરાતો થાય ત્યારે પાછળ અમુક પ્રશ્નો મૂકતી જાય છે. કેટલાક લોકો બોલવા નથી માગતા પણ હું હંમેશા મુખીર રહ્યો છું એટલે આ વખતે પણ ચૂપ બેસાય તેમ નથી. શ્રેષ્ઠતમ પારિતોષિકવાળા જે છે તેમના માટે કોઈ ફરિયાદ નથી તેમણે તો શુભકામના આપી જ દીધી છે. પરંતુ થોડા વખતથી જોવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઘણી બધી શ્રેષ્ઠ કૃતિઓને અવગણવામાં આવે છે. હું દાખલો આપું કે આ વખતે મારી શ્રેષ્ઠ કૃતિ, મારા સર્જક દ્વારા બનાવેલી, મેં એમાં કલાકાર તરીકે કામ કર્યું, આગંતુક નામની ફિલ્મ. સુંદર જુદો વિષય, સુંદર લોકેશન પર ટેકનિકલી સુંદર રીતે એક્ઝિક્યુટ કરેલી ફિલ્મ શ્રેષ્ઠતમ પરફોર્મન્સ ફિલ્મ. એને એક પણ કેટેગરીમાં મુલવવામાં ન આવી, ક્યાંય ધ્યાને પણ લેવામાં ન આવી.

સારી ફિલ્મોને ધ્યાને ન લેવાતી હોવાનો આરોપ
તેમણે આગળ કહ્યું, આવી જ એક ફરિયાદ થોડા વર્ષો પહેલા મારી ફિલ્મ ચિત્કાર સાથે હતી. કે વિશ્વ આખામાં જે વિષય વર્ષોથી વખણાયો છે. અદભૂત પર્ફોમન્સ સાથે તે ફિલ્મ પણ એક નવો જ વિષય હતી. વિષયની દ્રષ્ટિએ તેને પણ તે વર્ષના ક્યાંક કોઈ વિભાગમાં ધ્યાને નહોતી લેવાઈ. ત્યારે અમુક પ્રશ્નો એ નિર્ણયો લેનાર નિર્ણાયક ગણ મિત્રો જેને આપણે જ્યુરી સભ્યો કહીએ છીએ. મિત્રો જ છે તેમાના કેટલાક. પણ પારદર્શિતા નથી દેખાતા. ક્યાંક વહાલા દવલાની નીતિ ચોક્કસ છે.

જ્યૂરી મેમ્બરના મૂલ્યાંકન પર ઉઠ્યા સવાલ
પોતાના વીડિયો વિશે ETV Bharat સાથે વાત કરતા હિતેન કુમારે કહ્યું કે, કલાકૃતિઓનું સાચું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. જેમનું થયું છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મેં આપ્યા છે, પણ અમુક સુંદર કૃતિઓ કોઈ કારણે ઉપેક્ષિત થઈ છે. અને એવું આજે નથી થયું, દર વર્ષે આવી ઘટના બને છે. તો ક્યારેકને ક્યારેક આપણે અવાજ ઉઠાવવો પડે. તમે આખી આપી દો અને સર્વશ્રેષ્ઠ કૃતિઓ બનાવવાનો પ્રયાસ કરતા હોય અને રાજ્ય સ્તરે આટલી સુંદર સરકારે આપણને આપી છે કે ગુજરાત રાજ્ય શ્રેષ્ઠ ચલચિત્ર એવોર્ડ જેમાં મૂલ્યાંકનની વાત છે, જેમાં જ્યુરી મેમ્બર આ મૂલ્યાંકન કરે છે તેમની સામે મારી ફરિયાદ છે કે એવી કઈ તમારી ભૂલ થાય કે સારામાં સારી કૃતિને તમે ઉપેક્ષિત કેવી રીતે રાખી શકો.

હિતેન કુમારના ફિલ્મ મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા પર સવાલ (ETV Bharat Gujarat)

ફિલ્મના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની માંગ
વશ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો પણ રાજ્ય સ્તરે તેને મૂલ્યાંકન ન થઈ શકવા પર હિતેન કુમારે કહ્યું કે, રાજ્ય સ્તરના મૂલ્યાંકનની ઘટના છે તેમાં આપણે એપ્લાય જ નથી કરી શકતા. કારણ કે A સર્ટિફિકેશન. એટલે વર્ષો પહેલા બનેલા એવો કોઈ નિયમ કાચી સમજણથી જેને આજે પણ આપણે ચલાવ્યા કરીએ છીએ. તેમણે આગામી સમયમાં ગુજરાતી ફિલ્મોના સર્ટિફિકેશનના નિયમોમાં સુધારા થાય તેવી પણ માંગણી અને લાગણી દર્શાવી છે, જેથી કરીને વશ જેવી ફિલ્મને પણ આ પારિતોષિક માટે ધ્યાને લેવાય.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતી ચલચિત્ર અવોર્ડ 2023 જાહેરાત, આ વિજેતા ફિલ્મો-કલાકારોને પુરસ્કાર અને ટ્રોફી અપાશે
  2. સુરેન્દ્રનગરના કારીગરની 'ટાંગલિયા' આર્ટથી હોલિવૂડ સ્ટાર બ્રાડ પીટ પણ આકર્ષાયા, પહેર્યો 700 વર્ષ જૂની કળાનો શર્ટ

અમદાવાદ: હાલમાં જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023માં બનેલી ગુજરાતી ફિલ્મો માટે ચલચિત્ર પારિતોષિકની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જોકે આ એવોર્ડની જાહેરાત બાદ વિવાદનો નવો મધપૂડો છેડાયો છે. જાણીતા ગુજરાતી એક્ટર હિતેન કુમારે ફિલ્મ મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયામાં વહાલા દવલાની નીતિનો આક્ષેપ કર્યો છે અને જ્યૂરી પર શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ ધ્યાને ન લેવાનો આરોપ મૂક્યો છે. દિગ્ગજ ગુજરાતી એક્ટર હિતેન કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરી આ અંગે ફિલ્મની પસંદગીમાં પારદર્શિતા ન દેખાતી હોવાનું કહ્યું છે.

વીડિયો પોસ્ટ કરીને ફિલ્મની પસંદગી પર ઉઠાવ્યા સવાલ
હિતેન કુમારે વીડિયો પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, આવી જાહેરાતો થાય ત્યારે પાછળ અમુક પ્રશ્નો મૂકતી જાય છે. કેટલાક લોકો બોલવા નથી માગતા પણ હું હંમેશા મુખીર રહ્યો છું એટલે આ વખતે પણ ચૂપ બેસાય તેમ નથી. શ્રેષ્ઠતમ પારિતોષિકવાળા જે છે તેમના માટે કોઈ ફરિયાદ નથી તેમણે તો શુભકામના આપી જ દીધી છે. પરંતુ થોડા વખતથી જોવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઘણી બધી શ્રેષ્ઠ કૃતિઓને અવગણવામાં આવે છે. હું દાખલો આપું કે આ વખતે મારી શ્રેષ્ઠ કૃતિ, મારા સર્જક દ્વારા બનાવેલી, મેં એમાં કલાકાર તરીકે કામ કર્યું, આગંતુક નામની ફિલ્મ. સુંદર જુદો વિષય, સુંદર લોકેશન પર ટેકનિકલી સુંદર રીતે એક્ઝિક્યુટ કરેલી ફિલ્મ શ્રેષ્ઠતમ પરફોર્મન્સ ફિલ્મ. એને એક પણ કેટેગરીમાં મુલવવામાં ન આવી, ક્યાંય ધ્યાને પણ લેવામાં ન આવી.

સારી ફિલ્મોને ધ્યાને ન લેવાતી હોવાનો આરોપ
તેમણે આગળ કહ્યું, આવી જ એક ફરિયાદ થોડા વર્ષો પહેલા મારી ફિલ્મ ચિત્કાર સાથે હતી. કે વિશ્વ આખામાં જે વિષય વર્ષોથી વખણાયો છે. અદભૂત પર્ફોમન્સ સાથે તે ફિલ્મ પણ એક નવો જ વિષય હતી. વિષયની દ્રષ્ટિએ તેને પણ તે વર્ષના ક્યાંક કોઈ વિભાગમાં ધ્યાને નહોતી લેવાઈ. ત્યારે અમુક પ્રશ્નો એ નિર્ણયો લેનાર નિર્ણાયક ગણ મિત્રો જેને આપણે જ્યુરી સભ્યો કહીએ છીએ. મિત્રો જ છે તેમાના કેટલાક. પણ પારદર્શિતા નથી દેખાતા. ક્યાંક વહાલા દવલાની નીતિ ચોક્કસ છે.

જ્યૂરી મેમ્બરના મૂલ્યાંકન પર ઉઠ્યા સવાલ
પોતાના વીડિયો વિશે ETV Bharat સાથે વાત કરતા હિતેન કુમારે કહ્યું કે, કલાકૃતિઓનું સાચું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. જેમનું થયું છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મેં આપ્યા છે, પણ અમુક સુંદર કૃતિઓ કોઈ કારણે ઉપેક્ષિત થઈ છે. અને એવું આજે નથી થયું, દર વર્ષે આવી ઘટના બને છે. તો ક્યારેકને ક્યારેક આપણે અવાજ ઉઠાવવો પડે. તમે આખી આપી દો અને સર્વશ્રેષ્ઠ કૃતિઓ બનાવવાનો પ્રયાસ કરતા હોય અને રાજ્ય સ્તરે આટલી સુંદર સરકારે આપણને આપી છે કે ગુજરાત રાજ્ય શ્રેષ્ઠ ચલચિત્ર એવોર્ડ જેમાં મૂલ્યાંકનની વાત છે, જેમાં જ્યુરી મેમ્બર આ મૂલ્યાંકન કરે છે તેમની સામે મારી ફરિયાદ છે કે એવી કઈ તમારી ભૂલ થાય કે સારામાં સારી કૃતિને તમે ઉપેક્ષિત કેવી રીતે રાખી શકો.

હિતેન કુમારના ફિલ્મ મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા પર સવાલ (ETV Bharat Gujarat)

ફિલ્મના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની માંગ
વશ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો પણ રાજ્ય સ્તરે તેને મૂલ્યાંકન ન થઈ શકવા પર હિતેન કુમારે કહ્યું કે, રાજ્ય સ્તરના મૂલ્યાંકનની ઘટના છે તેમાં આપણે એપ્લાય જ નથી કરી શકતા. કારણ કે A સર્ટિફિકેશન. એટલે વર્ષો પહેલા બનેલા એવો કોઈ નિયમ કાચી સમજણથી જેને આજે પણ આપણે ચલાવ્યા કરીએ છીએ. તેમણે આગામી સમયમાં ગુજરાતી ફિલ્મોના સર્ટિફિકેશનના નિયમોમાં સુધારા થાય તેવી પણ માંગણી અને લાગણી દર્શાવી છે, જેથી કરીને વશ જેવી ફિલ્મને પણ આ પારિતોષિક માટે ધ્યાને લેવાય.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતી ચલચિત્ર અવોર્ડ 2023 જાહેરાત, આ વિજેતા ફિલ્મો-કલાકારોને પુરસ્કાર અને ટ્રોફી અપાશે
  2. સુરેન્દ્રનગરના કારીગરની 'ટાંગલિયા' આર્ટથી હોલિવૂડ સ્ટાર બ્રાડ પીટ પણ આકર્ષાયા, પહેર્યો 700 વર્ષ જૂની કળાનો શર્ટ

For All Latest Updates

TAGGED:

HITEN KUMAR GUJARATI FILM AWARDGUJARATI FILM AWARD 2023SUPERSTAR HITEN KUMARGUJARATI ACTOR HITEN KUMARHITEN KUMAR GUJARATI FILM AWARD

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.