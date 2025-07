ETV Bharat / state

આજે આ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ, હવામાન વિભાગે આપી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી - GUJARAT WEATHER

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં બે દિવસથી અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા કેટલાક જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામા આવી છે. 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આજે 28 જુલાઈ ૨૦૨૫ના રોજ સવારે 7 કલાકે હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈને આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે. તે પ્રમાણે આગામી કલાકોમાં સાત જિલ્લામાં વરસાદની ચેતવણી અને રેડ એલર્ટ અપાયું છે. જેમાં રાજ્યના મહીસાગર, દાહોદ, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પંચમહાલ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા જેવા જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

