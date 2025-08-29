ETV Bharat / state

આજે ગુજરાતભરમાં 'યલો એલર્ટ': આ જિલ્લામાં મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવશે - GUJARAT WEATHER UPDATE

હવામાન વિભાગના દ્વારા આજે રાજ્યભરમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તમામ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

આજે ગુજરાતભરમાં 'યલો એલર્ટ'
આજે ગુજરાતભરમાં 'યલો એલર્ટ' (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 11:45 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 12:09 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાનું જોર વધ્યું છે. મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, ભાવનગર અને બનાસકાંઠા સહિતના જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાને પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા સતત આગાહી આપવામાં આવી રહી છે. ભારે વરસાદ થવાની સંભાવનાને પગલે આજે રાજ્યભરમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી

ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. વીજળી સાથે આછું વાવાઝોડું અને સપાટી પરનો પવન 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે રહેશે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

આજે ગુજરાતભરમાં 'યલો એલર્ટ'

ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ મધ્યમથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરનો સમાવેશ થાય છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં એટલે કે વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લા એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં પણ મધ્યમથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.

સરકારે સૂચવેલા સલામતીના પગલાં :

  • તમારા જવાના સ્થળ પર જતા પહેલા તમારા રૂટ પર ટ્રાફિકની તપાસ કરો
  • રેડ એલર્ટ સમયે જારી કરેલ કોઈપણ ટ્રાફિક સલાહનું પાલન કરો
  • વારંવાર પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળો
  • અસુરક્ષિત જગ્યાઓમાં રહેવાનું ટાળો
  • જૂની ઇમારતો અને નદી કિનારાની નજીક રહેતા લોકો સાવચેતી રાખીને સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરે
  • વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો વધુ સાવચેત રહે અને વધારે હિલચાલ ન કરે

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાનું જોર વધ્યું છે. મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, ભાવનગર અને બનાસકાંઠા સહિતના જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાને પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા સતત આગાહી આપવામાં આવી રહી છે. ભારે વરસાદ થવાની સંભાવનાને પગલે આજે રાજ્યભરમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી

ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. વીજળી સાથે આછું વાવાઝોડું અને સપાટી પરનો પવન 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે રહેશે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

આજે ગુજરાતભરમાં 'યલો એલર્ટ'

ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ મધ્યમથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરનો સમાવેશ થાય છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં એટલે કે વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લા એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં પણ મધ્યમથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.

સરકારે સૂચવેલા સલામતીના પગલાં :

  • તમારા જવાના સ્થળ પર જતા પહેલા તમારા રૂટ પર ટ્રાફિકની તપાસ કરો
  • રેડ એલર્ટ સમયે જારી કરેલ કોઈપણ ટ્રાફિક સલાહનું પાલન કરો
  • વારંવાર પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળો
  • અસુરક્ષિત જગ્યાઓમાં રહેવાનું ટાળો
  • જૂની ઇમારતો અને નદી કિનારાની નજીક રહેતા લોકો સાવચેતી રાખીને સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરે
  • વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો વધુ સાવચેત રહે અને વધારે હિલચાલ ન કરે

આ પણ વાંચો...

Last Updated : August 29, 2025 at 12:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT RAIN FORECASTYELLOW ALERT FOR RAIN IN GUJARATગુજરાત વરસાદની આગાહીGUJARAT METEOROLOGICAL DEPARTMENTGUJARAT WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.