અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાનું જોર વધ્યું છે. મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, ભાવનગર અને બનાસકાંઠા સહિતના જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાને પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા સતત આગાહી આપવામાં આવી રહી છે. ભારે વરસાદ થવાની સંભાવનાને પગલે આજે રાજ્યભરમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી
ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. વીજળી સાથે આછું વાવાઝોડું અને સપાટી પરનો પવન 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે રહેશે.
આજે ગુજરાતભરમાં 'યલો એલર્ટ'
ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ મધ્યમથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરનો સમાવેશ થાય છે.
દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં એટલે કે વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લા એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં પણ મધ્યમથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.
સરકારે સૂચવેલા સલામતીના પગલાં :
- તમારા જવાના સ્થળ પર જતા પહેલા તમારા રૂટ પર ટ્રાફિકની તપાસ કરો
- રેડ એલર્ટ સમયે જારી કરેલ કોઈપણ ટ્રાફિક સલાહનું પાલન કરો
- વારંવાર પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળો
- અસુરક્ષિત જગ્યાઓમાં રહેવાનું ટાળો
- જૂની ઇમારતો અને નદી કિનારાની નજીક રહેતા લોકો સાવચેતી રાખીને સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરે
- વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો વધુ સાવચેત રહે અને વધારે હિલચાલ ન કરે
