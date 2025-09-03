અમદાવાદ : આવતીકાલથી મેઘરાજાનો મૂડ બદલાઈ શકે છે, આ સંભાવના હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. છેલ્લા એક પખવાડિયાથી ગુજરાતભરના વિવિધ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. જોકે, ફરી એકવાર વરસાદનું જોર વધ્યું છે અને કેટલાક જિલ્લામાં હવામાન વિભાગે વરસાદનું ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ગુજરાતભરમાં આગામી પાંચ દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસે તેવી આગાહી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી
આજે 2 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ ગુજરાતના નર્મદા અને તાપી જિલ્લામાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. ઉપરાંત પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લામાં અલગ અલગ સ્થળોએ વીજળી અને 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે હળવા વાવાઝોડા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.
આ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'
આવતીકાલ 4 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ગુજરાતના નર્મદા અને તાપી જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. સાથે જ ગુજરાતના છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી જેવા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
આ ઉપરાંત આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર અને વડોદરા જેવા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ જિલ્લામાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળીના ચમકારા અને સપાટીના પવન સાથે આછું વાવાઝોડું 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.
રેડ એલર્ટ દરમિયાન સ્થિતિ અને સલામતીના પગલાં :
- શહેરના મોટાભાગના માર્ગેો પાણી ભરાવાના કારણે બંધ
- નીચાણવાળા વિસ્તારમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા/પૂર આવવા
- શહેરના તમામ માર્ગોમાં ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા
- વીજળી પડવાથી મૃત્યુની સંભાવના
- કોઈ સ્થળ પર જતા પહેલા તમારા રૂટ પર ટ્રાફિકની તપાસ કરો
- રેડ એલર્ટ સમયે જારી કરેલ કોઈપણ ટ્રાફિક સલાહનું પાલન કરો
- વારંવાર પાણી ભરાયેલા વિસ્તારમાં જવાનું ટાળો
- અસુરક્ષિત જગ્યાઓમાં રહેવાનું ટાળો
- જૂની ઇમારત અને નદી કિનારાની નજીક રહેતા લોકો સાવચેત રહે
