ત્રણ દિવસ તાબડતોડ વરસાદની આગાહી, ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'

હવામાન વિભાગ દ્વારા કેટલાક જિલ્લામાં આજે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલે પણ કેટલાક જિલ્લામાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
Published : September 6, 2025 at 9:06 AM IST
અમદાવાદ : આગામી ત્રણ દિવસ ગુજરાતમાં ભાવે વરસાદ થવાની સંભાવના હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ગુજરાતભરના વિવિધ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. જોકે, ફરી એકવાર વરસાદનું જોર વધ્યું છે અને કેટલાક જિલ્લામાં હવામાન વિભાગે વરસાદનું ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ગુજરાતભરમાં આગામી ત્રણ દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસે તેવી આગાહી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી
આજે 6 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા, મહેસાણા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં થોડા સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ સાથે છૂટાછવાયા અત્યંત ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ જિલ્લામાં એટલે કે સુરેન્દ્રનગરમાં છૂટાછવાયા અત્યંત ભારે વરસાદ સાથે છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતના પાટણ, ગાંધીનગર, ખેડા અને મહિસાગર જિલ્લા તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના રાજકોટ, મોરબી અને બોટાદ જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.ગુજરાતના અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને તાપી તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવમાં સહિત દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
વરસાદનું ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર
આ ઉપરાંત આવતીકાલ 7 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ ગુજરાતના બનાસકાંઠા, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ જિલ્લામાં એટલે કે કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના પાટણ, ગાંધીનગર અને અરવલ્લી તથા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
